O sonho de muitos se torna realidade: videogame permitirá que personagens de Mortal Kombat e Street Fighter se enfrentem

Fortnite fez isso de novo. Na sua interminável lista de colaborações épicas, agora é a vez de Mortal Kombat, e o primeiro convidado deste universo brutal será ninguém menos que Sub-Zero. Sim, o ninja do gelo chegará com sua própria pele no Capítulo 6, Temporada 2 do jogo.

O que milhares de fãs pedem há anos

O mais curioso de tudo isso é que, pela primeira vez na história, veremos personagens de Street Fighter e Mortal Kombat compartilhando o mesmo campo de batalha.

Isso significa que os jogadores poderão enfrentar Ryu vs. Sub-Zero, algo que antes só era possível nos sonhos mais loucos dos fãs de jogos de luta. Claro, sem as fatalidades ou os golpes ultraviolentos, mas com a possibilidade de resolver quem é o melhor numa batalha criativa de Fortnite.

Até o momento, Sub-Zero é o único lutador confirmado de Mortal Kombat, mas se a Epic Games seguir sua tradição, não seria incomum ver chegarem outros pesos pesados ​​como Scorpion, Mileena, Johnny Cage ou Raiden.

O que mais está chegando em Fornite?

Por outro lado, a nova temporada, intitulada Lawless, nos transportará para Crime City a partir de 21 de fevereiro de 2025. Além do ninja congelado, os jogadores poderão desfrutar do retorno de Midas e de um personagem completamente inesperado: um picles gigante chamado Big Dill.

Então prepare-se para uma temporada de crimes, batalhas épicas e um ninja congelando no meio do mapa. Somente em Fortnite.