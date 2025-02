Estes são os três negócios onde Bill Gates recomenda investir: nenhum deles pertence a criptomoedas

Vivemos em um mundo onde as criptomoedas ganharam muito terreno, desde a explosão do BitCoin. No entanto, embora tenda a ser um negócio lucrativo para algumas pessoas, não é uma das principais recomendações que Bill Gates faz, investir dinheiro e esperar lucros.

O cofundador da Microsoft não tem nada contra a ‘criptografia’, mas acha um tanto ilógica a maneira como as pessoas investem dinheiro nessas moedas virtuais.

A BBC Mundo tem declarações de Bill Gates relativamente a este mercado, de junho de 2022. Nessa altura, que completará três anos, o magnata norte-americano disse que as pessoas adquiriam criptomoedas e NFTs independentemente do preço e estavam convencidas de que poderiam vender mais caro porque “alguém está disposto a pagar mais por isso do que eu”.

Então, esse tipo de comportamento gera um pouco de desconfiança em alguém que há muitos anos sabia que era o homem mais rico do mundo.

Onde colocamos o dinheiro (se o tivermos), Bill?

Bill Gates diz que é preciso apostar nos chamados investimentos seguros, que embora possam ou não explodir de um momento para o outro, sabe-se que o percentual dos lucros está garantido no longo prazo.

Nesse sentido, o filantropo aponta três mercados específicos.

O primeiro é a inteligência artificial. Bill destaca a relevância dessa tecnologia na revolução de diversos setores, que vão desde saúde, educação e serviços de assistência básica.

A segunda é a biotecnologia. Bill está a ver algo que nós não estamos, mas diz que num futuro não tão distante será necessário o desenvolvimento de novas vacinas e terapias inovadoras.

Por último, mas não menos importante, Bill Gates apela às pessoas para que invistam em energias renováveis. Um planeta limpo é visto como prioridade a curto ou médio prazo, abrindo um amplo mercado para abordar questões como as alterações climáticas e a sustentabilidade.