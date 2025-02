As chances de um asteroide atingir a Terra aumentaram novamente

A NASA emitiu um novo alerta sobre o asteroide 2024 YR4, uma vez que aumentou a sua probabilidade de impacto com a Terra em dezembro de 2032 para 3,1%, a percentagem mais elevada que a Terra já experimentou.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Apesar da preocupação crescente, a comunidade astronômica mantém-se calma, garantindo que não há motivos para pânico. O Telescópio Espacial James Webb prepara-se para observar o asteroide no próximo mês, com o objetivo de afinar os cálculos da sua trajetória e compreender melhor a sua natureza.

Especialistas estimam que o asteroide 2024 YR4 tenha entre 40 e 90 metros de largura. Sua composição, segundo a análise de seus sinais luminosos, é bastante comum, o que afasta a possibilidade de se tratar de um asteroide raro e rico em metais.

Embora o impacto não teria consequências letais para a Terra, especialistas apontaram que uma possível colisão provocaria uma explosão que poderia ser devastadora. Estima-se que a energia liberada seria equivalente a oito megatons de TNT, mais de 500 vezes a potência da bomba de Hiroshima.

LEIA TAMBÉM:

Vazou: este seria o novo design da câmera do iPhone

ANÚNCIO

Asteroide pode cair nesses países, o que deixa NASA em alerta

Cinco usos muito práticos que você pode dar à entrada USB do seu roteador

As zonas de impacto potencial incluem o Pacífico oriental, o norte da América do Sul, o Atlântico, o norte da África, o Mar da Arábia e o sul da Ásia. No entanto, os especialistas sublinham que ainda há muito tempo para se preparar e, se necessário, desviar o asteroide recorrendo à tecnologia espacial.

A missão DART 2022 da NASA demonstrou com sucesso a capacidade de alterar o curso de um asteroide não ameaçador, proporcionando esperança caso 2024 YR4 represente uma ameaça real para a Terra.