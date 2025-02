10 coisas muito simples que você pode fazer para evitar ser hackeado

Manter seu PC protegido online não precisa ser complicado nem caro. Na verdade, com algumas práticas simples e ferramentas gratuitas, você pode minimizar o risco de ataques sem investir um único centavo.

1. Use um antivírus (aquele que você já possui funciona)

Se você possui o Windows 10 ou 11, já possui o Windows Security e o Microsoft Defender, um antivírus decente que funciona em segundo plano, verificando downloads e detectando ameaças antes de serem instaladas. Caso prefira algo mais completo, existem opções gratuitas de terceiros, mas o importante é manter a análise em tempo real ativada.

2. Esqueça de lembrar senhas, use um gerenciador

Usar a mesma senha em todos os lugares é uma porta de entrada para hackers. Um gerenciador de senhas gera e salva chaves exclusivas para cada conta, então você só precisa se lembrar de uma. Existem opções gratuitas e, depois de experimentar, não há como voltar atrás.

3. Atualize seu software (sim, essas atualizações irritantes são necessárias)

Cada vez que você ignora uma atualização, você deixa uma porta de entrada aberta para hackers. Windows, navegadores e programas enviam patches de segurança constantemente, portanto, ative-os automaticamente e reinicie quando solicitado.

4. Não use software desatualizado

Se você ainda usa o Windows 7 ou versões anteriores do Office, é hora de atualizá-los. Os programas não suportados não recebem mais patches de segurança, o que os torna um alvo fácil para ataques.

5. Tenha cuidado ao navegar

Evite sites suspeitos, não clique em banners que prometem “ganhar dinheiro fácil” e não baixe nada de páginas não oficiais. Muitos golpes começam com um simples clique.

6. Baixe apenas de fontes confiáveis

Um arquivo aparentemente inofensivo pode ocultar malware. Antes de baixar qualquer coisa, verifique se vem de um site seguro. Se o Windows SmartScreen avisar sobre um programa desconhecido, pense duas vezes antes de executá-lo.

7. Aprenda a identificar golpes de phishing

Se você receber um e-mail ou mensagem solicitando informações pessoais, desconfie. Empresas sérias não solicitam senhas por email. Uma boa dica: se o seu gerenciador de senhas não preencher automaticamente a chave em um site que você supostamente conhece, algo está errado.

8. Não clique em links estranhos

Caso receba uma mensagem do seu “banco” informando que sua conta foi bloqueada, não clique no link. Melhor entrar manualmente no site oficial e verificar sua conta a partir daí.

9. Use uma conta padrão no Windows

Contas de administrador podem instalar programas com mais facilidade, mas isso também se aplica a vírus. O ideal é usar uma conta padrão para o dia a dia e deixar a conta de administrador apenas para instalar softwares quando necessário.

10. Ative a autenticação de dois fatores

Se um hacker obtiver sua senha, ele ainda precisará de um código extra para entrar. Ative a verificação em duas etapas em todas as contas importantes, especialmente bancos e e-mails.

Fique seguro sem complicações

Não só é fácil seguir essas recomendações, mas muitas delas exigem configuração apenas uma vez. Com um pouco de bom senso e ferramentas gratuitas, você pode tornar seu PC um lugar muito mais seguro sem gastar um único dólar.