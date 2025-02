Vazou: este seria o novo design da câmera do iPhone

Ainda há um longo caminho a percorrer até que a Apple apresente a nova geração de seus telefones, mas isso não nos impediu de já termos os primeiros vazamentos do iPhone 17 Pro Sim, ainda faltam mais de sete meses para seu lançamento oficial em setembro, mas na era da internet nada fica em segredo por muito tempo.

E desta vez, a grande revelação vem do Front Page Tech, um canal do YouTube com um histórico bastante sólido de vazamentos precisos. Portanto, embora tudo isso deva ser encarado com cautela, há uma boa chance de estarmos vendo uma prévia real do futuro iPhone.

Adeus ao módulo de câmera clássico… olá à nova barra de sensor

A Apple tem se mantido fiel ao seu icônico módulo de câmera quadrado com sensores em disposição triangular, mas parece que a era do mesmo design chegou ao fim. O iPhone 17 Pro vai optar por uma mudança radical em seu módulo de câmera traseira, que agora será uma barra horizontal com cantos arredondados.

Alguns rumores sugeriam que a Apple poderia adotar um arranjo completamente horizontal para seus sensores (como o Samsung Galaxy ou mesmo alguns modelos da Xiaomi), mas não. A disposição triangular dos sensores é mantida, mas agora dentro de uma barra maior e mais marcante.

Além disso, haverá uma distribuição estratégica dos elementos:

Sensores no lado esquerdo da barra.

Flash LED, microfone traseiro e sensor LiDAR na lateral direita.

Essa mudança não é apenas estética, mas também pode melhorar a captura de imagens, otimizando a distribuição do espaço interno para sensores e estabilizadores.

Inspiração no Google Pixel 9 e novo acabamento em dois tons

Outro detalhe vazado que chama a atenção é que a Apple vai brincar com dois tons na traseira do iPhone 17 Pro. A barra da câmera terá um tom um pouco mais escuro que o resto do celular, design que lembra o que o Google fez recentemente com o Pixel 9.

Embora possa parecer um pequeno detalhe, a Apple sabe que o design é um fator chave para se diferenciar, e esta pequena mudança pode dar um toque mais sofisticado e moderno ao seu novo carro-chefe.

A Apple poderia mudar os planos?

A verdade é que estamos numa fase muito inicial de desenvolvimento e, embora os vazamentos costumam ter um alto nível de sucesso, a Apple ainda tem muito espaço para fazer modificações no design final.

Setembro ainda está muito longe, então os planos podem mudar. Mas se uma coisa está clara, é que o iPhone 17 Pro pode marcar a maior mudança no design da câmera em anos. E quando se trata da Apple, qualquer pequeno ajuste pode ter um impacto enorme no mercado.

Então, por enquanto, temos que esperar... e ver que mais surpresas a empresa da maçã nos traz nos próximos meses.