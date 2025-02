Golpe de videochamada do WhatsApp: é assim que roubam sua conta com um único clique

Golpes no WhatsAPP

A lei está feita, a armadilha está feita. Assim como existem inúmeros escudos de segurança para proteger suas informações digitais, existem milhares de hackers tentando roubar dados em todo o mundo. As contas do WhatsApp são algumas das principais plataformas visadas, pois ao hackear um usuário podem se passar por ele e fraudar seu círculo próximo.

É simples. Imagine que sua conta do WhatsApp foi hackeada. Eles usurpam sua identidade e pedem dinheiro a pessoas próximas a você, pedindo-lhes dinheiro para uma emergência. Essa é a principal razão pela qual as contas do famoso serviço de mensagens Meta são roubadas.

Um dos novos métodos de hacking do WhatsApp é a videochamada. Sabemos que os hacks de serviços de mensagens são realizados com a intervenção de números de telefone. Os cibercriminosos baixam o aplicativo, tentam fazer login com seu número de contato, mas não têm como acessar o código de quatro dígitos que você recebe por SMS.

Então, na busca para tirar isso de você, eles fazem uma videochamada em que cobrem a câmera, falam com você como alguém que conhecem que quer dizer olá, e como você vê tudo preto, dizem para você compartilhar a tela com eles. Se você acessar, eles enviam o código e quando você recebe a notificação eles ficam olhando para sua tela e lá roubam seu WhatsApp.

Como se proteger dessa ameaça?

Para protegê-lo dessas ameaças, o WhatsApp implementou um recurso que permite bloquear automaticamente chamadas de números desconhecidos. Você pode ativar esta opção seguindo estas etapas:

Entre nas configurações do WhatsApp.

Vá para a seção ‘privacidade’.

Clique em ‘chamadas’.

Ative a opção ‘silenciar chamadas de números desconhecidos’.

Ao ativar esse recurso, seu aparelho não tocará quando alguém que não está na sua lista de contatos tentar entrar em contato com você via WhatsApp. É uma medida adicional para protegê-lo contra possíveis fraudes e extorsões.