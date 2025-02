Hubble da NASA captura uma galáxia de nove anéis a 50 milhões de anos-luz da Terra

Um evento estranho e marcante ocorreu a 50 milhões de anos-luz da Terra. As lentes e instrumentos do Telescópio Espacial Hubble capturaram como uma pequena galáxia passou por uma maior, deixando como resultado um enorme grupo estelar na forma de nove anéis transparentes.

A galáxia identificada como LEDA 1313424 é ondulada e possui nove anéis cheios de estrelas. Tudo acontece depois que a outra galáxia a cruzou como uma flecha, informou a NASA em seu blog oficial.

“Os astrónomos utilizaram o Hubble para identificar oito anéis visíveis, mais do que os previamente detectados por qualquer telescópio em qualquer galáxia, e confirmaram um nono utilizando dados do Observatório WM Keck no Havai. Observações anteriores de outras galáxias mostram um máximo de dois ou três anéis”, informou a agência espacial.

“Foi uma descoberta casual. Eu estava olhando um levantamento de imagens da Terra e quando vi uma galáxia com vários anéis claros, fui imediatamente atraído por ela. Tive de parar para investigar”, disse Imad Pasha, investigador principal e estudante de doutoramento na Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut, que descobriu a galáxia.

Após investigações e após a confirmação da descoberta de uma galáxia com nove anéis, a equipe decidiu chamar a galáxia de “Bullseye”.

Galaxia Bullseye NASA

A galáxia que atravessou

Encontrar a galáxia que passou por ela também foi importante para os cientistas. Então, usando observações anteriores do Hubble, eles descobriram que se tratava de uma galáxia anã azul, localizada no centro-esquerda.

Galaxia Bullseye comparada con la Vía Láctea NASA

“Este intruso relativamente pequeno disparou através do núcleo do Bullseye há cerca de 50 milhões de anos, deixando anéis no seu rasto, como ondulações num lago. Um fino rasto de gás liga agora os dois, embora estejam atualmente separados por 130.000 anos-luz”, informou a NASA.

“Estamos encontrando o Bullseye em um momento muito especial. Há um período muito estreito após o impacto em que uma galáxia como esta teria tantos anéis,” explicou Pieter G. van Dokkum, co-autor do novo estudo e professor de Yale.