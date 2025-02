Grafiteiro fã de Dragon Ball Z é preso por grafite de Goku

O fanatismo por Dragon Ball, uma das séries de anime mais populares da história, chega a cantos inesperados que a mantêm viva há décadas. Desta vez não é uma história feita por fãs ou um cosplay incrível, mas a nota foi tirada por um homem de 42 anos que foi preso na cidade japonesa de Yutsukaido por pintar grafites de ‘Dragon Ball’ em propriedades privadas da cidade. Takashi Sakae, o acusado, disse às autoridades que a sua ação foi executada como resultado de “uma ordem de Deus”.

De acordo com a Fuji News Network, o Departamento de Polícia de Yutsukaido prendeu Sakae em 23 de janeiro por supostamente pintar grafites em mais de 60 lugares. Os grafites, focados principalmente em ‘Dragon Ball’ e Goku, começaram a aparecer em 2024.

Durante o interrogatório, Sakae garantiu à polícia que estava agindo sob as ordens de Deus para espalhar uma mensagem de amor e amizade entre a população.

Sakae expressou preocupação com o aumento da criminalidade na sua área. Ele afirma que seguiu ordens divinas para tentar influenciar positivamente os jovens delinquentes.

‘Dragon Ball’, uma das franquias de anime e mangá mais populares do mundo, continua gerando novidades. A história de Sakae e seu grafite de Goku é mais um exemplo do impacto cultural duradouro da série criada por Akira Toriyama que só cresceu com seu sucessor, Dragon Ball Daima.