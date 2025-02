Equipes da LTA Sul são eliminadas na fase américas do primeiro torneio de League of Legends de 2025

Depois de muita espera chegamos à fase internacional do primeiro split da LTA Sul e Norte. Com partidas disputadas na Arena Riot Games em São Paulo, equipes representantes das duas conferências se enfrentaram para definir qual time representará as Américas no First Stand, primeiro campeonato internacional de League of Legends no ano de 2025.

Cada conferência contou com quatro representantes se enfrentando em confrontos melhor de três partidas (Md3), em uma chave de eliminação única. Ao final dos quatro dias de competição, as duas melhores equipes se encaram em uma série melhor de cinco partidas (md5) para definir quem leva o título e a vaga para competir na Coreia.

Brasileiros não se classificam para a segunda fase da competição

Entre as equipes da LTA Sul duas equipes brasileiras conquistaram suas vagas na última semana das qualificatórias. PaiN Gaming e LOUD se classificaram em quarto e terceiro lugares respectivamente. No entanto, na fase entre conferências da competição, as equipes brasileiras não foram bem-sucedidas e perderam o confronto contra 100 thieves e Cloud 9 respectivamente.

Os outros dois confrontos, da semana foram entre as equipes norte-americanas e as equipes latino-americanas. Enquanto a Leviatán perdeu a série md3 contra a FlyQuest por 2 a 0, a Isurus Estral conseguiu conquistar uma vitória na série contra a Team Liquid e levar o game para o jogo de desempate, mas também acabou derrotada.

Ao término do primeiro final de semana de partidas, as quatro equipes da LTA Norte conquistaram as vagas para a semifinal, e se enfrentam novamente na Arena Riot Games São Paulo no próximo final de semana.