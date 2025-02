“É mais assustador que a Skynet do Terminator”: James Cameron e seu alerta alarmante sobre IA

Outubro de 1984 está marcado no calendário da história do cinema como o mês em que vimos a primeira inteligência artificial que realmente impactou a ficção científica. Um jovem James Cameron, de apenas 30 anos, dirigiu Terminator, filme estrelado por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton e Michael Biehn.

O filme fala sobre a Skynet, uma inteligência artificial criada pela Cyberdyne Systems, que se rebela contra a humanidade quando tentam desligá-la. T-800, o robô assassino interpretado por Arnold Schwarzenegger, viaja de volta no tempo para matar Sarah Connor, a mãe de John, que é a líder da resistência humana no futuro.

Toda essa abordagem estava estritamente relacionada à ficção científica. Na época era impossível pensar que isso pudesse acontecer na realidade. No entanto, 40 anos se passaram e embora não haja nenhuma ameaça como a do filme, vivemos enquanto a inteligência avança em passos devastadores na tecnologia.

É possível que algo semelhante ao Terminator aconteça? Não sabemos, mas James Cameron, diretor do filme, diz que o que acontece com sistemas como o ChatGPT o assusta mais do que com a Skynet.

Especificamente, o famoso diretor, vencedor de três Oscars (por Titanic), disse que a inteligência artificial de hoje é “um cenário mais assustador do que aquele que apresentei em ‘O Exterminador do Futuro’ há 40 anos”.

Terminator Arnold Schwarzenegger

Ele acrescentou que o que é assustador sobre o caso é porque não é mais ficção científica. “Está realmente acontecendo”, disse James Cameron.

As previsões alarmantes de James Cameron

O diretor de 70 anos diz que a inteligência artificial simplesmente dominará o mundo.

“Você viverá em um mundo que não aceitou, no qual não votou e que é forçado a compartilhar com uma entidade superinteligente que persegue os objetivos de uma corporação. Esta entidade terá acesso às suas comunicações, crenças, tudo o que você disse e ao paradeiro de cada pessoa no país através de dados pessoais”, destacou o diretor, segundo a Blaze Media.