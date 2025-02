Depois de milhares de anos, as múmias egípcias têm um cheiro muito agradável

Alguém poderia pensar que depois de milhares de anos envoltas em sarcófagos, as múmias egípcias exalariam um aroma mais próximo da podridão do que da sofisticação. Mas, surpreendentemente, a ciência revelou que os corpos mumificados dos antigos egípcios ainda cheiram muito bem.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Na verdade, os pesquisadores descreveram seu aroma como “amadeirado”, “picante” e “doce”, mais como um perfume exclusivo do que algo saído de um filme de terror.

O cheiro “bom” da eternidade

Uma equipe de cientistas decidiu testar a teoria de que as múmias poderiam ter uma determinada fragrância e, para isso, examinaram nove múmias sem precisar abrir seus sarcófagos.

Usando uma técnica de amostragem não invasiva, eles inseriram pequenos tubos nas câmaras seladas e analisaram os odores por meio de cromatografia gasosa. O resultado: uma mistura de óleos, ceras e bálsamos que mantêm um aroma surpreendentemente agradável há milênios.

O curioso é que, segundo pesquisadores da University College London e da Universidade de Ljubljana, na Eslovênia, esse aroma não foi acidental.

Os antigos egípcios cercavam os corpos com fragrâncias como parte essencial do processo de mumificação, preparando-os espiritualmente para a eternidade. Em outras palavras, os faraós e a nobreza não apenas buscavam a imortalidade, mas também queriam ter um cheiro incrível na vida após a morte.

ANÚNCIO

A ciência do olfato nas múmias

Mas não é apenas uma curiosidade histórica. A recriação do aroma das múmias tem aplicações tanto em museus como em conservação.

A equipe de pesquisadores planeja reproduzir esses cheiros para que os visitantes do Museu Egípcio do Cairo possam vivenciar o passado de uma forma mais envolvente. Imagine caminhar entre sarcófagos e sentir a fragrância de um faraó de 5 mil anos atrás.

Segundo Ally Louks, especialista em política do olfato da Universidade de Cambridge, o sentido do olfato é uma ferramenta poderosa de conexão com a história, pois provoca uma reação emocional e física imediata.

Além disso, essas descobertas podem ajudar na conservação das múmias. A decomposição das gorduras animais utilizadas no embalsamamento deixa vestígios aromáticos específicos, permitindo aos cientistas identificar quando um corpo começa a deteriorar-se e tomar medidas para preservá-lo.

Múmias: perfumes do passado

Esta descoberta muda a percepção que temos das múmias. Em vez de serem apenas corpos envoltos em bandagens, são cápsulas do tempo que ainda conservam sua essência (literalmente).

LEIA TAMBÉM:

NASA descobriu uma galáxia 10.000 vezes maior que o nosso Sistema Solar

A história do milionário que viveu 25 anos num navio de cruzeiro e estes são os problemas que gerou

10 jogos de mundo aberto que você deveria experimentar pelo menos uma vez

E embora no cinema ou na literatura sempre nos tenham dito que acordar uma múmia seria uma maldição horrível, a verdade é que, pelo menos em termos de cheiro, parece mais uma bênção perfumada.

Então, da próxima vez que você pensar em múmias, talvez não imagine apenas tumbas empoeiradas e faraós amaldiçoados... mas algo mais parecido com uma perfumaria egípcia chique de 5.000 anos atrás.