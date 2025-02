Tesla Cybertruck bate na Flórida enquanto dirigia automaticamente

Jonathan Challinger, dono de um Tesla Cybertruck, informou através de sua conta no Twitter que o carro criado pela empresa de Elon Musk sofreu um acidente espetacular ao colidir com um poste de luz na Flórida enquanto estava em modo de direção autônoma. Embora não estivesse atento à estrada, com esta situação as redes sociais colocaram em causa a confiança que podemos ter nestas tecnologias.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Quanto podemos confiar na tecnologia de Elon Musk?

O incidente levantou preocupações sobre a segurança que podemos ter nestes carros Tesla, especialmente em condições de estrada ou devido à falta de atenção do condutor como aconteceu nesta ocasião. Apesar das afirmações de Elon Musk sobre os avanços desta tecnologia, o acidente de Challinger sugere que ainda existem falhas importantes que podem colocar em risco a segurança dos utilizadores.

O acidente ocorre num contexto em que a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA) mantém uma investigação aberta sobre o FSD, após relatos de acidentes relacionados com esta tecnologia. Da mesma forma, a falta de resposta da Tesla às reclamações dos usuários levou a críticas ao seu atendimento ao cliente.

LEIA TAMBÉM:

Conheça Melody, um robô com características humanas que pode nos imitar

Celulares poderão ser substituídos por dispositivo criado pela OpenAI

ANÚNCIO

Sam Altman e Elon Musk: o último round de uma luta em que nenhum dos dois para de “atacar”

Este incidente do Tesla Cybertruck reacendeu o debate sobre a condução autônoma e a responsabilidade dos condutores na utilização desta tecnologia. Apesar dos avanços no desenvolvimento de sistemas como o FSD, especialistas e reguladores enfatizam a necessidade de manter a atenção ao volante e não confiar cegamente na capacidade dos veículos autônomos.