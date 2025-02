Será criado um avião supersônico chinês que pode viajar a 5.000 km/h

O Concorde marcou um antes e um depois na capacidade de velocidade que um voo comercial poderia ter. Embora este tipo de avião parecesse apenas uma faísca neste tipo de tecnologia, a China prepara-se para popularizá-la com o desenvolvimento de um novo avião supersônico que promete atingir 5.000 km/h e reduzir drasticamente os tempos de voo. Estamos falando do Cuantianhou administrado pela empresa Sichuan Lingkong Tianxing Technology Co conforme noticiado pela mídia asiática China Daily.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A empresa que lidera este ambicioso projeto que pretende abrir uma nova era na aviação. Já possui um protótipo chamado Cuantianhou (Macaco Subindo), um demonstrador não tripulado de 7 metros de comprimento e 1.500 quilogramas projetado para operar no espaço próximo, entre 20 e 100 quilômetros acima da superfície da Terra.

Em outubro, a empresa realizou testes bem-sucedidos de seu protótipo de aeronave supersônica Yunxing, ultrapassando a velocidade de Mach 4. O projeto está atualmente em fase de engenharia e os primeiros testes do protótipo estão planejados para 2026. Esses testes avaliarão a aerodinâmica, materiais resistentes ao calor e um sistema de propulsão pioneiro baseado em um motor de detonação ramrotor.

LEIA TAMBÉM:

Você sabia que o WhatsApp tem uma calculadora “escondida”? Estas são as etapas para poder usar

A maneira como você fala pode ser um sinal de Alzheimer

ANÚNCIO

Você já se perguntou por que Marte é vermelho?

A empresa também anunciou que a aeronave comercial final, Dasheng (Monkey King), estará pronta em 2030. Espera-se que esta aeronave seja capaz de cobrir rotas internacionais, incluindo a potencial rota Londres-Nova Iorque, que seria concluída em menos de duas horas, superando em muito o recorde estabelecido pelo Concorde.

Por seu lado, o Concorde, o único avião comercial supersónico que marcou a história da aviação, ligou a Europa e a América durante mais de 27 anos, atingindo velocidades de Mach 2. Apesar das suas conquistas, o Concorde não conseguiu superar as barreiras económicas e ambientais, o que levou à sua reforma em 2003. Agora, a China prepara-se para assumir o legado do Concorde e revolucionar a aviação supersónica com uma nova geração de aeronaves que prometem voos mais rápidos, mais baratos e mais eficientes. eficiente.