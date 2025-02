NASA descobriu uma galáxia 10.000 vezes maior que o nosso Sistema Solar

O telescópio espacial James Webb, o mais poderoso que a humanidade possui, conseguiu descobrir a existência de uma galáxia espiral gigante categorizada como A2744-GDSp-z4 que está nas profundezas do Universo. Uma descoberta divulgada pela NASA que poderá abrir um precedente para o que sabemos sobre a formação e evolução das galáxias.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Deve-se notar que as galáxias espirais são gigantescas, mas são muito difíceis de encontrar. Elas são caracterizadas por seus braços gigantes e bem definidos que se estendem a partir de um núcleo central brilhante que permanece um mistério para aqueles que estudam o universo.

Esta descoberta foi feita por um grupo de astrónomos, liderados por Rashi Jain, que identificaram uma nova galáxia espiral altamente desenhada com um desvio para o vermelho de 4,03, indicando que existia há cerca de 13 mil milhões de anos, quando o Universo tinha apenas 1,5 mil milhões de anos. Esta descoberta desafia os modelos hierárquicos de formação de galáxias, que sugerem que grandes galáxias espirais não deveriam ter existido naquela época.

A galáxia A2744-GDSp-z4 tem tamanho e massa surpreendentes para sua idade. Com um diâmetro de aproximadamente 32.000 anos-luz e uma massa estelar de cerca de 14 mil milhões de massas solares, esta galáxia é um verdadeiro gigante cósmico.

A descoberta desta galáxia é apenas o início de uma série de investigações, pois os astrônomos esperam que observações futuras com o JWST e outros telescópios possam fornecer respostas a estas questões e revolucionar a nossa compreensão do cosmos.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Conheça Melody, um robô com características humanas que pode nos imitar

Celulares poderão ser substituídos por dispositivo criado pela OpenAI

Sam Altman e Elon Musk: o último round de uma luta em que nenhum dos dois para de “atacar”

A descoberta da galáxia A2744-GDSp-z4 marca um marco na astronomia e abre um novo capítulo na exploração do Universo. Esta descoberta convida-nos a questionar as nossas ideias preconcebidas sobre a formação de galáxias e encoraja-nos a continuar a investigar os mistérios do cosmos com curiosidade renovada.