Musk ofereceu US$ 97,4 bilhões para comprar a OpenAI, mas Altman rejeitou a compra

Num movimento bastante corajoso no mundo da tecnologia, um grupo de investidores liderado por ninguém menos que Elon Musk apresentou uma oferta formal para comprar a OpenAI, a empresa líder em inteligência artificial, por 97,4 mil milhões de dólares, de acordo com um relatório do meio de comunicação americano The Wall Street Journal.

Na proposta entregue por Marc Toberoff, advogado de Musk, foi mencionado que a OpenAI deveria “voltar a ser a força aberta e focada na segurança que já foi”, segundo a referida mídia. O magnata, conhecido por sua visão inovadora e sua participação em diversas empresas de tecnologia, parece buscar a OpenAI para retomar seu foco inicial no desenvolvimento de inteligência artificial com sentido social e benefício para a humanidade.

No entanto, a resposta à oferta de Musk foi imediata por parte do CEO da OpenAI, Sam Altman, que rejeitou categoricamente a proposta através da rede social X, respondendo com um breve mas contundente: “Não, obrigado, mas compraremos o Twitter por US$ 9,74 bilhões, se você quiser”.

A oferta de Musk é o capítulo mais recente de uma longa batalha entre o magnata e Altman sobre o futuro da OpenAI. Musk entrou com uma ação judicial contra a OpenAI e Altman no ano passado, alegando que os fundadores da empresa se desviaram da sua missão original de desenvolver inteligência artificial para o benefício da humanidade.

A OpenAI está atualmente em processo de transição para um modelo de negócio lucrativo, com o objetivo de garantir o capital necessário para desenvolver modelos de inteligência artificial ainda mais avançados. A empresa é reconhecida por sua contribuição na ampliação do acesso a ferramentas de inteligência artificial e na geração de grandes investimentos no setor.

Deve-se notar que esse atrito já tem história desde que Musk e Altman cofundaram a OpenAI em 2015 como uma empresa sem fins lucrativos, mas o relacionamento tem sido tenso desde que o chefe da Tesla e do X deixou a empresa em 2018. A oferta de Musk e sua posterior rejeição por Altman mostram a profunda divisão que existe em torno da direção que a inteligência artificial deveria tomar e o papel que a OpenAI deveria desempenhar nesse cenário.