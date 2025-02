Bill Gates conta a piada que Steve Jobs fez sobre seu passado relacionada ao uso de drogas

Apple e Microsoft protagonizaram uma das melhores rivalidades que o mundo da tecnologia já teve, bem na era em que a computação explodiu. Bill Gates, liderando a gigante de Redmond, e Steve Jobs, liderando o monstro de Cupertino, eram os chefes visíveis de ambas as corporações.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Havia rivalidade entre esses dois gênios, mas nada era pessoal. Ambos mergulharam no jogo corporativo e, cada um à sua maneira, saíram na frente. A Apple liderou as vendas de produtos por muito tempo e soube se reinventar em outros mercados, enquanto Bill Gates se tornou o homem mais rico do mundo por muitos anos.

Além disso, os dois mantinham um relacionamento cordial. Bill Gates lembra disso com uma piada que Steve Jobs fez com ele, na qual fazia referência à sua juventude relacionada ao consumo experimental de drogas recreativas.

Bill Gates sempre disse que quando jovem experimentou algumas drogas recreativas, mas que foi um breve período que acabou superando rapidamente. Neste sentido, o cofundador da Microsoft disse que Steve Jobs até lhe disse que teria sido melhor continuar com esse consumo, portanto, provavelmente teria mais criatividade nos seus designs.

Steve Jobs e Bill Gates

“Eu fumei maconha no ensino médio, mas não porque tivesse algum efeito interessante. Pensei que talvez parecesse legal e que alguma garota acharia isso interessante. Não funcionou, então parei”, disse Bill Gates, segundo o Independent.

“Parei de usar maconha aos 20 e poucos anos simplesmente porque fiquei desleixado, seja durante o dia ou no dia seguinte”, acrescentou Gates.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Democracia dos EUA pode estar em perigo com Elon Musk no governo, diz ex-amigo do magnata

Como está o projeto para um smartphone Android menor? Vivo, mas estagnado

Sam Altman x Elon Musk: quem tem a vida mais ostensiva, com casas gigantes ou carros luxuosos?

A piada de Steve Jobs

“Steve Jobs disse uma vez que gostaria que eu tomasse ácido porque então talvez eu tivesse mais criatividade no design dos meus produtos”, lembrou o cofundador da Microsoft, rindo.

“Minha resposta foi dizer: ‘Olha, peguei o lote errado’. Eu recebi o lote de codificação e esse cara ficou com o lote de design de marketing, muito bom para ele. Porque os talentos dele e os meus, além de ser um líder enérgico e ultrapassar limites, não se sobrepunham muito. Ele não sabia o que significava uma linha de código e sua capacidade de pensar sobre design, marketing e coisas assim... Invejo essas habilidades. Não estou no nível dele”, revelou Bill Gates.