Arqueólogos chineses encontram caverna de 1.500 anos com três estátuas precisas de Buda

Uma equipe de cientistas que trabalhava em um sítio arqueológico na província de Shanxi, na China, encontrou relíquias reais em uma caverna, estimada em cerca de 1.500 anos. Dentro da estrutura encontraram artefatos pertencentes às dinastias Sui e Tang, entre os quais estátuas de Buda esculpidas com grande precisão.

A primeira coisa que esta descoberta revela são as raízes culturais e religiosas do Budismo com a província de Shanxi, que hoje é a que tem mais templos deste culto na China. Havia três estátuas de Buda esculpidas nas mesmas paredes da caverna.

As estátuas sobressaem da estrutura, mas estão presas, então os cientistas traçam um plano para removê-las, já que as condições da caverna não são estáveis e ela pode desabar. Eles querem preservar artefatos históricos.

Segundo uma crítica do La República, baseada numa reportagem da estação de televisão asiática CCTV, a caverna mede 8,2 metros de comprimento, 4,26 metros de altura e 1,63 metros de profundidade. Além das estátuas de Buda mencionadas, há figuras menores nas paredes laterais.

“As estátuas de Buda nesta caverna mostram detalhes surpreendentes, especialmente nas figuras de bodhisattvas e devas voadores”, disse Pei Jingrong, arqueólogo do Escritório Municipal de Relíquias Culturais de Taiyuan, a cidade específica onde a caverna foi encontrada.

Imagem das estátuas - CCTV

A remoção das estátuas é essencial para preservar uma relíquia deste calibre. No entanto, os cientistas já realizaram digitalizações 3D para poder registar digitalmente cada detalhe das inscrições nas paredes, e estudá-las virtualmente.