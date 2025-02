10 jogos de mundo aberto que você deveria experimentar pelo menos uma vez

Os videogames de mundo aberto nos proporcionaram algumas das experiências mais épicas e memoráveis ​​da história dos jogos. Desde escalar montanhas até enfrentar dragões ou sobreviver no deserto pós-apocalíptico, estes jogos permitem-nos perder a noção do tempo enquanto exploramos sem restrições.

Se você sempre sonhou em explorar terras inexploradas no seu próprio ritmo, aqui está uma seleção de títulos que você deveria jogar pelo menos uma vez.

Um Hyrule sem limites que redefiniu o gênero

Quando The Legend of Zelda: Breath of the Wild chegou em 2017, mudou completamente a forma como entendemos os mundos abertos. Não existem caminhos forçados, missões impostas ou barreiras invisíveis: se você vê uma montanha, pode escalá-la; Se você vir um vale, poderá pairar sobre ele.

Cada jogador cria sua própria aventura, resolvendo problemas de maneiras inesperadas graças a um sistema de física incrivelmente realista.

A caixa de areia definitiva do crime e do caos

Se existe um jogo que definiu a liberdade nos videogames, é Grand Theft Auto: San Andreas. Desde explorar cidades movimentadas até corridas ilegais ou até mesmo se tornar um fisiculturista na academia, esse título oferecia uma quantidade absurda de coisas para fazer.

CJ, Big Smoke e companhia nos deixaram momentos inesquecíveis, e seu mundo continua sendo um dos mais vibrantes já criados.

Um caçador de monstros em um mundo cheio de histórias

The Witcher 3: Wild Hunt levou a narrativa do RPG a outro patamar, com missões secundárias que, em muitos casos, superaram a história principal de outros jogos.

Geralt de Rivia viaja por reinos sombrios repletos de criaturas míticas, conflitos políticos e decisões morais que realmente afetam o mundo. É o tipo de jogo que pode te absorver por centenas de horas sem você perceber.

O Velho Oeste mais vívido que você já viu

Se Grand Theft Auto nos ensinou como o crime urbano é divertido, Red Dead Redemption 2 fez o mesmo com o Velho Oeste.

A Rockstar criou um mundo hiper-realista onde cada detalhe importa: desde o desgaste das roupas do seu personagem até o fato de que os NPCs têm rotinas diárias e lembram você se você fez algo na cidade deles.

Arthur Morgan se tornou um dos protagonistas mais memoráveis ​​dos games, em uma história que vai fazer você rir, chorar e querer voltar ao velho oeste de novo e de novo.

Um apocalipse nuclear com decisões importantes

Se estamos falando de RPGs onde você pode fazer praticamente tudo o que quiser, Fallout: New Vegas é um vencedor claro. Neste jogo, cada escolha tem consequências, e as diferentes facções com as quais você pode se aliar ou trair tornam cada jogo único.

Além disso, o humor negro e a sátira social fazem deste deserto nuclear um dos mundos mais fascinantes para explorar.

O jogo onde você decide o que construir

Se você prefere criatividade absoluta, o Minecraft é a sandbox definitiva. Sem história pré-determinada ou missões obrigatórias, este título permite que você construa qualquer coisa, desde uma cabana de praia até uma réplica em escala da Torre Eiffel, se você for paciente.

Seja no modo de sobrevivência ou no modo criativo, o único limite é a sua imaginação.

As Dark Souls de mundos abertos (literalmente)

Quando Elden Ring chegou em 2022, FromSoftware combinou o melhor de Dark Souls com a liberdade de um mundo aberto. Não há caminho marcado, nenhum NPC insistente lhe dizendo o que fazer: você simplesmente é jogado em um mundo cheio de criaturas monstruosas e recebe um aviso de “boa sorte”.

A exploração é fundamental e a satisfação de derrotar um chefe após 30 tentativas é incomparável.

Furtividade, estratégia e o selo de Kojima

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain nos deu um mundo aberto onde a estratégia é tudo. Você pode se infiltrar nas bases inimigas de mil maneiras diferentes, aproveitando o clima, a hora do dia e até o medo psicológico dos soldados.

É o tipo de jogo onde as possibilidades são tão vastas que cada missão pode ser resolvida de formas completamente inesperadas.

Um mundo melancólico com inimigos colossais

Às vezes menos é mais, e Shadow of the Colossus prova isso com seu mundo aberto minimalista. Não há cidades, nem NPCs, apenas você e 16 colossos gigantes que você deve derrotar.

Cada luta é um quebra-cabeça onde você deve descobrir como escalar e atacar essas enormes criaturas, em uma história que se conta mais com o ambiente do que com palavras.

O RPG onde você pode fazer literalmente tudo

Se algum jogo define o conceito de liberdade total, é The Elder Scrolls V: Skyrim. Você pode ser um guerreiro que caça dragões, um mago que se dedica à alquimia, um ladrão que rouba todas as cidades ou simplesmente vaga pelo mundo sem um objetivo claro.

Com mods e expansões, Skyrim continua sendo um jogo sem fim, com algo novo para descobrir em cada jogo.

Um gênero sem limites

Esses jogos marcaram a história dos mundos abertos, oferecendo experiências que vão além do simples cumprimento de missões. A verdadeira magia destes títulos reside na liberdade de se perder, descobrir segredos escondidos e viver aventuras únicas.

Seja viajando por Hyrule, sobrevivendo no deserto nuclear ou cavalgando pelo velho oeste, esses jogos garantem momentos inesquecíveis.