Telescópio Espacial James Webb captura uma imagem em que dois poderes de Dragon Ball Z parecem estar colidindo

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou imagens impressionantes capturadas pelo Telescópio Espacial James Webb. Os astrônomos capturaram um disco protoplanetário, com um nível de detalhe majestoso, mostrando-o como dois campos de força colidindo, assim como acontece quando dois poderes de energia impactam em Dragon Ball Z.

Não é um Kame Hame Ha, nem um Genkidama, mas é parecido. Qual é, não são nem duas forças colidindo, mesmo que pareçam assim. O que a ESA capturou com o ‘James Webb’ foi um fenómeno conhecido como objetos Herbig-Haro. São pequenas nebulosas que se encontram em regiões de formação estelar e que marcam os locais onde o gás que emana das estrelas jovens é aquecido até adquirir luminescência por ondas de choque, nota a agência espacial em comunicado.

Eles chamaram isso de HH 30. As imagens mostram o gás emanando na forma de um jato. Os cientistas explicam que a estrela que gera este nível de energia está escondida atrás de um disco protoplanetário.

Disco protoplanetario HH30 ESA/WEBB, NASA & CSA, TAZAKI ET AL.

Os cientistas ficaram tão surpresos com a imagem que o ‘James Webb’ lhes deu, que apontaram o Telescópio Espacial Hubble e o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA no Chile), para comparar que a aparência e os comprimentos de onda do sistema são os mesmos, sob todos os observatórios.

Depois de confirmarem que tudo estava em ordem, os cientistas canalizaram cada um dos focos que cada um dos instrumentos conseguiu analisar. Por exemplo, com o ALMA do Chile, conseguiram rastrear a localização de grãos de poeira de tamanho milimétrico, que estão localizados numa região estreita no plano central do disco.

A investigação determinou que a distribuição dos menores grãos de poeira. Esses grãos têm apenas um milionésimo de metro de diâmetro, aproximadamente o tamanho de uma única bactéria. Enquanto os grãos grandes de poeira estão concentrados nas partes mais densas do disco, os grãos pequenos estão muito mais espalhados.