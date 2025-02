Starlink Direct To Cell: como se cadastrar nos primeiros testes do serviço da empresa de Elon Musk

Starlink Direct To Cell anunciou que já começaram as inscrições para usuários que desejam experimentar a versão beta do serviço. Por meio de suas redes sociais e plataformas oficiais, as empresas envolvidas nesses planos explicaram como se cadastrar e quais celulares darão suporte a essa tecnologia que revoluciona as conexões e comunicações do mundo.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Primeiramente, a empresa informa que quem for escolhido para as versões beta do Starlink Direct To Cell terá o serviço gratuitamente a partir de agora até julho de 2025.

Para quem não conhece o serviço, Starlink Direct To Cell é exatamente o que o nome diz: uma Internet via satélite ou serviço de dados diretamente do dispositivo na órbita da Terra para o seu smartphone.

Há uma pequena armadilha na explicação, já que a empresa de Elon Musk fez parceria com companhias telefônicas para usar suas antenas repetidoras para expandir as redes Starlink. Essas primeiras versões beta são oferecidas no site oficial da T-Mobile nos Estados Unidos. Porém, na mesma página informam que “qualquer pessoa, de qualquer operadora, pode registrar-se.

Como é o registro no Starlink Direct To Cell?

Para se cadastrar basta entrar neste link. Vá até o final até aparecer o formulário que irá perguntar

Nome

Sobrenome

E-mail

Número de celular

Registro de T-Mobile para Starlink Direct to Cell

Como funciona esse sistema?

A primeira dúvida que surge para quem se interessa por esse serviço Starlink é se o direto para o celular exige uma antena especial, com a qual você viajará no carro, na mochila ou nas costas. E a realidade é que o grande benefício desta modalidade é que o sinal de Internet vai diretamente do satélite para o seu smartphone.

ANÚNCIO

Os satélites Starlink com capacidades Direct to Cell permitem acesso estendido a mensagens de texto, chamadas e navegação onde quer que o usuário esteja, seja em terra, lagos, áreas costeiras ou no meio do mar.

LEIA TAMBÉM:

Existe um modo golfinho no WhatsApp e você pode ativá-lo dessa forma

Estes são os jogos gratuitos de fevereiro disponíveis no PS Plus, Amazon Prime Gaming e Epic Games

Más notícias: Football Manager 2025 foi cancelado, conheça o motivo

Direct to Cell também conectará dispositivos IoT com padrões LTE comuns. Se essas siglas são familiares para você, mas você quer saber se o seu celular possui essas especificações, fique tranquilo: todos os celulares funcionam com LTE desde 2009, então o serviço Starlink é para qualquer smartphone.

A mesma empresa esclarece isso na descrição de seu serviço: “Não são necessárias alterações de hardware, firmware ou aplicativos especiais, proporcionando acesso contínuo a texto, voz e dados”.