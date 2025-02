Revelada mensagem inédita que Akira Toriyama escreveu após sua aposentadoria de Dragon Ball, 30 anos atrás

2025 marca 30 anos desde o fim da segunda parte de Dragon Ball, que nos animes conhecemos como Dragon Ball Z. Esse foi o ponto e encerramento de funções para Akira Toriyama, que naquela época já queria descansar das aventuras de Goku, Vegeta, Bulma e o resto dos Guerreiros Z.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Enquanto a série animada continuava com Dragon Ball GT, Akira Toriyama se afastou e permitiu que a Toei Animation fizesse suas próprias aventuras com seus personagens. É por isso que esta parte da série não é canônica.

O ano era 1995 e após terminar o mangá, Akira Toriyama dedicou algumas palavras emocionadas aos seus fãs, como se quisesse se despedir de uma forma um pouco estranha. Naquela época, Dragon Ball já era uma revolução em todo o mundo, por isso muitos descreveram o mangaká como um autor histórico ou lendário.

Porém, o próprio Akira Toriyama não pensava da mesma forma. Foi isso que ele deu a conhecer aos seus fãs, numa imagem que traz um desenho da sua própria personagem e um texto onde fala aos fãs.

Archivo de Akira Toriyama publicado este 10 de febrero del 2025 - mensaje del mismo Akira Toriyama

O site oficial explicou que esta mensagem foi lançada originalmente em agosto de 1995. O guia oficial de Dragon Ball, Dragon Ball Daizenshuu, apresentou esta ilustração épica com uma mensagem do próprio Akira Toriyama. Neste segundo volume, que inclui um guia para a história de Dragon Ball, ele compartilhou alguns sentimentos surpreendentes sobre a história, afirmando: “Como trabalho, acho que é mais divertido pensar na história do que fazer desenhos”.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Você sabia que o WhatsApp tem uma calculadora “escondida”? Estas são as etapas para poder usar

Dragon Ball Daima vence One Piece como o anime mais assistido do ano pela Toei Animation

Estes são os jogos gratuitos de fevereiro disponíveis no PS Plus, Amazon Prime Gaming e Epic Games

“Para alguém como eu, que desenha mangá improvisadamente, ouvir sobre a ‘história’ só me deixa envergonhado. Ainda assim, você pode gostar um pouco mais do processo de pensar no enredo do que do processo de desenhar, pelo menos como parte do trabalho. Bem, para ser sincero, na segunda metade da história tive que trabalhar muito para chegar a isso, e foi bastante difícil. Ainda assim, estou surpreso que ele tenha conseguido continuar com isso até agora”, disse o sensei aos seus fãs.