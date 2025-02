Esta é a nova tecnologia que a NVIDIA usará para revolucionar o mundo dos videogames

A inteligência artificial fez grandes incursões no mundo da tecnologia e o mundo dos jogos não é exceção. A NVIDIA, como uma das principais empresas desse setor, posicionou-se na vanguarda desta revolução. Com a integração da IA em suas GPUs de próxima geração e tecnologias como DLSS 4, a empresa obteve avanços significativos, como a geração multi-frame exclusiva da RTX 5000. Porém, a empresa líder no desenvolvimento de placas gráficas não para por aí e apresenta Smooth Motion, tecnologia que promete levar a experiência de jogo a um novo patamar.

Smooth Motion é uma tecnologia inovadora projetada para implementar de forma inteligente a geração de quadros no nível do controlador na maioria dos jogos. Este recurso, alimentado por algoritmos avançados de IA, permite ativar a geração de quadros em jogos que não suportam esta tecnologia, incluindo títulos que rodam em DirectX 11 ou DirectX 12. Em sua essência, Smooth Motion é a resposta da NVIDIA ao AMD Fluid Motion Frame, oferecendo aos jogadores FPS adicionais para uma experiência de jogo mais suave e envolvente.

Ativar o Smooth Motion é um processo tão simples que você pode até ativá-lo por meio do aplicativo NVIDIA. Basta selecionar o jogo no qual deseja habilitar a função e ativar a opção correspondente. Esta facilidade de uso torna o Smooth Motion uma ferramenta acessível para todos os jogadores, independentemente do seu nível de experiência.

Embora Smooth Motion tenha sido inicialmente lançado como um recurso exclusivo do RTX 5000, a NVIDIA confirmou que a tecnologia também será suportada no RTX 4000 em uma atualização futura. Esta novidade é excelente para gamers que possuem uma placa gráfica da série RTX 4000 e desejam aproveitar os benefícios desta tecnologia.

Smooth Motion representa um avanço significativo na tecnologia de jogos e consolida a posição da NVIDIA como líder do setor. Com a sua capacidade de melhorar a fluidez dos jogos e a sua compatibilidade com uma vasta gama de títulos, o Smooth Motion promete transformar a experiência de jogo de milhões de jogadores em todo o mundo.