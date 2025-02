As vendas de tablets cresceram muito em 2024: esta é a marca que domina

Depois de anos à beira da extinção (ou pelo menos relegados ao canto do esquecimento ao lado dos MP3s e BlackBerrys), os tablets voltaram com força total em 2024. Segundo a Canalys, o mercado cresceu 9,2% este ano, algo que não se via desde que estávamos todos presos em casa durante a pandemia.

E atenção, este não foi um crescimento anedótico: no primeiro trimestre mal subiram 1%, mas depois as coisas dispararam com aumentos de 18%, 11% e 5,6% nos trimestres seguintes. Será que as pessoas finalmente se lembraram de como podem ser úteis?

A Apple continua no trono, a Samsung… bem, ela faz o que pode

Como esperado, a Apple continua a ser o rei absoluto do mercado. Com 42,3% de share, não só manteve o domínio, como até subiu alguns pontos em relação a 2023. E não surpreende: em 2024 a Apple estava em modo máquina de lançar o iPad, apresentando o renovado iPad Mini, o iPad Air M2 e o iPad Pro M4, além de colocar novas funções do Apple Intelligence no iPadOS.

Enquanto isso, a Samsung, com 17,8% de participação, permanece no eterno segundo lugar. Basicamente, a Apple está ganhando por uma vitória esmagadora e a Samsung continua correndo para trás na esperança de que alguém em Cupertino tropece.

Marcas chinesas estão fortes

Mas espere, porque há outros jogadores em quadra. Huawei e Xiaomi têm feito barulho, alcançando uma participação combinada de 13% em 2024. A chave do seu sucesso? Modelos e especificações acessíveis que lutam sem esvaziar a conta bancária.

Parece que os consumidores estão cada vez mais abertos a experimentar alternativas às opções tradicionais e, a este ritmo, não seria incomum que estas marcas continuassem a ganhar terreno nos próximos anos.

2025 será o grande ano dos tablets ou apenas uma miragem?

Embora este ressurgimento seja uma boa notícia para os fabricantes, Canalys alerta que 2025 poderá trazer um crescimento mais moderado. A campanha publicitária dos tablets durará mais de uma temporada?

Para já, tudo indica que estes dispositivos estão novamente a encontrar o seu lugar. Eles podem nunca mais ser tão essenciais quanto os smartphones, mas parece que ainda têm muito a oferecer.

Então, se você tem um tablet esquecido em uma gaveta, é hora de tirar a poeira dele e dar outra chance. Quem sabe, talvez este seja o seu grande retorno… ou pelo menos, a sua hora de brilhar antes que a inteligência artificial tome conta de tudo.