Quanto custa fazer um Vision Pro? Este é o lucro que a Apple recebe

Desde o seu lançamento em fevereiro de 2024, o Apple Vision Pro conquistou o mundo ao tentar se posicionar como um dispositivo revolucionário de realidade virtual. Um dispositivo com esse nível de tecnologia não poderia ser barato, daí seu preço de US$ 3.999. É um pouco compreensível porque é um dispositivo inovador, mas nem a pessoa mais inocente acreditaria que este é o valor real. Isso deixa a dúvida, qual a verdadeira margem de fabricação e lucro da empresa? Pois bem, a empresa especializada em tecnologia: a Omdia fez uma análise exaustiva para saber o seu real valor.

Em seu relato dão detalhes de suas peças, revelando que o aparelho é feito com elementos de alta qualidade, o que justifica em parte seu alto preço. Porém, é importante ter em mente que o custo dos componentes não é o único fator que influencia no preço final do produto.

Um dos destaques da análise da Omdia é o custo dos displays do Vision Pro. Estima-se que os dois displays OLED flexíveis que compõem o dispositivo representem aproximadamente 35% do custo total dos materiais. Esse alto custo se deve à tecnologia avançada utilizada na fabricação desses displays, que oferecem excepcional qualidade de imagem.

Embora a análise da Omdia revele o elevado custo de produção do Vision Pro, também é importante lembrar que a Apple muitas vezes coloca uma margem de lucro considerável nos seus produtos. Isso significa que o preço final do aparelho inclui uma margem adicional para a empresa. Porém, mesmo levando em consideração essa margem, o custo de fabricação do Vision Pro ainda é significativo.

Concluindo, o Apple Vision Pro é um aparelho inovador e com alto custo de fabricação. A análise da Omdia revela que componentes de alta qualidade e custos indiretos, especialmente investigação e desenvolvimento, contribuem para o seu elevado preço. Embora a margem de lucro da Apple também influencie o preço final, é inegável que o Vision Pro representa um avanço tecnológico significativo que justifica o seu valor no mercado.