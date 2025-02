Democracia dos EUA pode estar em perigo com Elon Musk no governo, diz ex-amigo do magnata

Elon Musk faz parte do gabinete do governo dos Estados Unidos, presidido por Donald Trump. O magnata sul-africano chefia o Departamento de Eficiência Governamental, popularmente conhecido como DOGE.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Através das suas redes sociais, Elon Musk aumentou a intensidade com que normalmente publica. Agora vemos muito mais mensagens que vão contra aqueles que se opõem a Donald Trump.

Philip Low, antigo amigo de Elon Musk, tem prestado declarações aos meios de comunicação internacionais, apontando o magnata sul-africano como uma pessoa “despótica, racista e até antissemita”. Ele explica que seu modus operandi com as empresas nas quais está envolvido é enfraquecê-las e depois assumi-las, método que, diz Low, ele poderia executar no governo.

Onde Elon Musk e Phillip Low se conheceram?

Phillip Low é o fundador e CEO da NeuroVigil, empresa da qual Elon Musk foi sócio até ser demitido em 2021, pelos mesmos motivos que Sam Altman deixou Musk na OpenAI, porque queria assumir a empresa.

“Conhecendo Elon como conheço, ele não quer ser o número dois ou o número três. Ele vai querer assumir o comando”, disse ele, de acordo com uma crítica da BBC.

“O padrão deles é pegar empresas, investir nelas, desestabilizá-las e depois assumi-las. O que quer que você decida, será feito. “Ele nunca aceita um não como resposta”, acrescentou.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Gerador de vídeo de inteligência artificial da Adobe já está disponível para todos

A última novidade do Google? Agora consegue estimar a idade de um usuário por meio de aprendizado de máquina

Tesouros arqueológicos no Mar da China: mais de 900 artefatos de valor inestimável encontrados em dois navios de 700 anos atrás

Low ressalta que Elon Musk tem um desejo desenfreado de poder. “É por isso que ele criou o xAI e o Neuralink: para tentar competir com o OpenAI e o NeuroVigil, apesar de ter feito parte de ambos”, disse.

“Elon Musk odeia alguns judeus, Sam Altman é um deles”, observou ele como a cereja do bolo de todas as acusações que fez ao magnata.