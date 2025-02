Como está o projeto para um smartphone Android menor? Vivo, mas estagnado

Um 'smartphone' compacto com sistema operativo Android

Em um mundo onde os telefones parecem competir em um campeonato “Quem é o maior tijolo”, existe um grupo de pessoas corajosas que ainda espera por um celular compacto, mas poderoso.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Entre eles, Eric Migicovsky, o criador do Pebble, que em 2022 disse: “Chega de telefones gigantes, vou fazer meu próprio Android Mini”... bem, talvez não exatamente assim, mas a ideia era clara: um Android premium do tamanho do iPhone 13 Mini.

O problema é que esse sonho parece se desfazer mais rápido do que um jogo de Jenga mal jogado.

O que aconteceu com o “pequeno telefone Android”?

O plano original era simples: criar um celular compacto, com uma ótima câmera, menos de seis polegadas e Android puro. Na verdade, a marca Beep foi criada até para vendê-lo. Mas em uma entrevista recente ao The Verge, Migicovsky lançou a bomba:

“Não espere meu telefone nos próximos 18 meses.”

“Não é uma prioridade para mim.”

“Espero que outra pessoa faça isso, para que eu não precise fazer isso.”

Tradução: “Esqueçam, pessoal, esse trem não vai chegar na estação.”

Se fosse um grupo de WhatsApp, as pessoas já estariam enviando figurinhas para a morte desse sonho.

ANÚNCIO

Alguém mais assumirá o bastão?

O engraçado é que Migicovsky basicamente espera que outra empresa roube sua ideia e fabrique o telefone para ele. Algo como dizer “Tenho uma ótima ideia para um restaurante, mas espero que alguém o abra porque tenho preguiça de cozinhar”.

Entretanto, em vez de revolucionar o mercado telefônico, decidiu reviver os smartwatches Pebble, apostando na simplicidade e numa bateria que dura mais do que uma segunda-feira sem café.

Conclusão: é melhor você continuar esperando

Se você estava esperando por um Android Mini que não fosse uma batata com botões, o melhor é sentar, relaxar e procurar outra opção, pois esse projeto parece mais morto que o seu Tamagotchi de 1998.

LEIA TAMBÉM:

Gerador de vídeo de inteligência artificial da Adobe já está disponível para todos

A última novidade do Google? Agora consegue estimar a idade de um usuário por meio de aprendizado de máquina

Tesouros arqueológicos no Mar da China: mais de 900 artefatos de valor inestimável encontrados em dois navios de 700 anos atrás

A menos que alguma outra empresa decida aceitar o desafio, o Small Android Phone continuará a ser como os unicórnios: todos nós queremos acreditar que eles existem, mas nunca os veremos na vida real.