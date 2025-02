Sam Altman e Elon Musk: o último round de uma luta em que nenhum dos dois para de “atacar”

O nome Sam Altman é relativamente novo no mundo corporativo da tecnologia. Tornou-se relevante no final de 2022, quando foi lançada oficialmente a primeira inteligência artificial aberta a qualquer usuário com acesso à Internet, o ChatGPT da OpenAI.

Porém, há alguém que o conhece há muito tempo: Elon Musk. A relação entre os dois começou de forma positiva, já que o CEO da Tesla e da SpaceX investiu uma grande quantia de dinheiro na OpenAI, que em 2015 já começava a desenvolver o que hoje conhecemos como a IA mais popular do mundo.

Porém, segundo indica o próprio Sam Altman, a sede de destaque de Elon Musk fez com que os criadores do ChatGPT o distanciassem da empresa. O homem mais rico da empresa pegou sua bolsa de dinheiro e foi embora para sempre, apesar de ser um dos fundadores da OpenAI, dando início ao que é conhecido como uma das rivalidades mais marcantes do mundo corporativo.

Sam Altman e Elon Musk

A saída de Musk foi em 2018 e nesse mesmo ano, segundo uma análise do El País, o magnata sul-africano movimentou as suas fichas governamentais para travar todo o tipo de avanços no desenvolvimento da IA.

Diz-se que o aviso de Elon Musk foi que a OpenAI estava a criar uma das “maiores ameaças da humanidade”. Gostaríamos de acreditar nele, mas o mesmo magnata criou sua própria empresa de IA, o que mostra que ele era igual a uma criança caprichosa fazendo birras, porque sabia que estava sendo deixado de fora de uma das invenções que revolucionaram a tecnologia da nossa era.

Golpes vêm e golpes vão

A criação da sua própria empresa de IA, por Elon Musk, surgiu em 2022 com a fundação da xAI, empresa que mais tarde acrescentaria ao Twitter, uma rede social que passou a chamar-se X, precisamente para o relançamento do seu próprio sistema de aprendizagem automática.

Com a quantidade de críticas que Musk lançou contra a OpenAI, Altman finalmente respondeu diplomaticamente, mas com um gancho no queixo.

Elon Musk, Sam Altman Durante una entrevista en 2015, cuando aún eran socios de OpenAI

Sam disse em entrevista ao The New Yorker que Elon Musk tentou se nomear diretor da OpenAI. A mudança deu errado e quando negaram a estratégia ele retirou os fundos da empresa.

Depois que essa “fofoca” do mundo ‘corp’ se tornou conhecida, Elon Musk ficou ressentido e conseguiu tentar frear os avanços da OpenAI. Em 2024 processou-os, alegando que a organização se desviou dos seus princípios fundadores e criticando a sua falta de transparência.

A resposta da empresa liderada por Sam Altman foi oferecer o máximo de informações que os governos precisassem, para que o ChatGPT pudesse funcionar sem restrições no maior número de servidores possível.

Agora ele quer comprá-los

Elon Musk apresentou uma oferta formal para comprar a OpenAI, empresa líder em inteligência artificial, por US$ 97,4 bilhões.

Na proposta apresentada por Marc Toberoff, advogado de Musk, foi mencionado que a OpenAI deveria “retornar à força aberta e focada na segurança que já foi”, segundo o The Wall Street Journal.

Sam Altman o humilhou um pouco, já que rejeitou a proposta sem rodeios através da rede social X, respondendo com um breve mas contundente: “Não, obrigado, mas compraremos o Twitter por US$ 9,74 bilhões, se você quiser”.

Elon Musk respondeu e chamou-o de “golpista”, no que foi apenas mais uma nova rodada na intensa briga, que parece ainda ter muito material pela frente.