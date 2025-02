Gerador de vídeo de inteligência artificial da Adobe já está disponível para todos

A Adobe não quer ficar de fora da festa da IA ​​generativa e agora traz sua própria aposta: Generate Video, uma ferramenta que converte texto e imagens em clipes animados. Depois de algum tempo em testes, ele finalmente chega em versão beta pública dentro do aplicativo web Firefly, pronto para qualquer um experimentar.

Basicamente, você tem duas opções para brincar: Text-to-Video, que gera clipes a partir de uma descrição escrita, e Image-to-Video, que pega uma imagem de referência e a dá vida. É mágico? Não, é IA.

Embora a Adobe chegue um pouco depois do OpenAI com Sora e do Google com Veo, sua abordagem parece ir além de apenas “veja como minha IA pode ser legal”. A ideia é integrá-lo diretamente à sua suíte Creative Cloud, facilitando para criadores que já utilizam Photoshop, Premiere e empresa.

Ela pode enfrentar a concorrência?

É aqui que as coisas ficam interessantes. A Adobe melhorou sua tecnologia e agora permite vídeos em 1080p e 24 fps, o que é uma melhoria em relação ao 720p anterior. Mas há um problema: o limite de duração ainda é de apenas cinco segundos.

Para colocar em perspectiva, o Sora da OpenAI permite gerar vídeos de até 20 segundos. Ou seja, a Adobe está apostando mais em clipes curtos, o que pode limitar seus usos em relação às opções concorrentes.

Dito isto, a Adobe promete melhorias no futuro, incluindo um modelo 4K e uma versão mais rápida para provas de conceito. Portanto, a questão é: quanto tempo levará para recuperar o atraso?

Firefly se integra a todo o ecossistema Adobe

Uma das principais vantagens do Firefly é que ele não é uma ferramenta isolada. Agora ele se integra diretamente ao Photoshop, Premiere Pro e Express, o que significa que você pode gerar um clipe com IA e editá-lo imediatamente em seu software confiável.

Além disso, a Adobe continua destacando que o Firefly foi treinado com domínio público e conteúdo licenciado, tornando-o seguro para uso comercial. É uma jogada inteligente num mundo onde os direitos de autor na IA são uma questão espinhosa.

Mas, como sempre, nem tudo é de graça...

Se você pensou que a Adobe permitiria que você brincasse com sua IA sem cobrar, é melhor pensar novamente. Eles lançaram dois planos de assinatura para quem deseja aproveitar ao máximo:

Padrão Firefly – $ 9,99/mês

2.000 créditos para geração de vídeo/áudio

Até 20 vídeos de 5 segundos em 1080p

Firefly Pro – $ 29,99/mês

7.000 créditos

Até 70 vídeos de 5 segundos em 1080p

Claro, ambos os planos incluem geração ilimitada de imagens e vetores com Firefly, por isso pode ser uma opção interessante para designers e editores.

A Adobe tem o que é preciso para vencer esta corrida?

O grande diferencial da Adobe é o seu posicionamento na indústria criativa. Qualquer editor de vídeo ou designer que já use Photoshop ou Premiere considerará o Firefly por simples conveniência.

Mas a grande questão permanece: será que ele pode realmente competir com a OpenAI e o Google em qualidade e duração de vídeo? Por enquanto, parece que a Adobe aposta na estabilidade e integração, e não na espetacularidade.

Se conseguir cumprir a promessa de vídeo 4K e tempos de renderização mais rápidos, poderá se tornar uma opção sólida para profissionais. Até então, é uma adição interessante ao mundo do vídeo de IA, mas ainda há trabalho a fazer para alcançar os grandes players.