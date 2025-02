Celulares poderão ser substituídos por dispositivo criado pela OpenAI

Nos últimos anos, a OpenAI conquistou o mundo da tecnologia como a empresa por trás do aplicativo líder de inteligência artificial: ChatGPT. Além de estarem na vanguarda deste setor, eles ganham as manchetes várias vezes ao ano por criarem tecnologias em torno de IA e se aventurarem em vários ramos da tecnologia, eles passarão para o próximo nível começando pelo desenvolvimento de hardware, neste caso dispositivos que têm em mente suplantar os celulares.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, revelou que a empresa está trabalhando em um dispositivo inovador, semelhante ao iPhone em seu impacto potencial. “Queremos alcançar a primeira revolução em dispositivos digitais em 20 anos”, disse Altman, sugerindo que este novo produto poderá transformar a forma como interagimos com a tecnologia.

Em setembro de 2024, o renomado designer Jony Ive, famoso por seu trabalho na Apple, confirmou sua colaboração com a OpenAI no desenvolvimento de um dispositivo de IA. Ive e Altman discutiram como a IA generativa poderia permitir a criação de um dispositivo mais eficiente do que os smartphones atuais, capaz de identificar objetos, responder perguntas e realizar tarefas complexas, como reservar viagens ou gerenciar informações pessoais.

Este não é um caso isolado, pois pode ser o segundo caso em que foi feita uma tentativa de fabricar um dispositivo de IA como o Humane AI Pin e o Rabbit R1, que prometia substituir os smartphones, mas falhou devido a problemas de funcionalidade e segurança. Apesar deste cenário, a OpenAI parece confiante na sua capacidade de superar desafios e entregar um produto revolucionário.

Embora perturbar o mercado possa ser uma ideia atraente, não é de forma alguma uma tarefa fácil e as tentativas anteriores de lançar produtos semelhantes não tiveram sucesso. O alto custo e a funcionalidade questionável de alguns dispositivos têm sido fatores determinantes para o seu fracasso.

Apesar dos riscos, a OpenAI parece determinada a avançar com o seu projeto. A empresa está confiante de que a sua abordagem inovadora e a sua experiência em IA lhe permitirão criar um dispositivo que realmente fará a diferença no mercado. Só o tempo dirá se a OpenAI atingirá o seu objetivo de revolucionar a tecnologia com o seu novo dispositivo de IA.