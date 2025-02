A última novidade do Google? Agora consegue estimar a idade de um usuário por meio de aprendizado de máquina

A última novidade do Google

Se você achava que só sua mãe poderia te dizer que “você não é grande o suficiente” para alguma coisa, prepare-se, porque agora o Google quer experimentar também. A empresa acaba de anunciar que usará aprendizado de máquina para estimar a idade de seus usuários nos EUA.

ANÚNCIO

Como ele fará isso? Analisando seus hábitos de navegação, os vídeos que você assiste no YouTube e até a idade da sua conta. Basicamente, o Google vai espionar você mais do que seu vizinho fofoqueiro, tudo sob o pretexto de “oferecer experiências mais adequadas à idade”.

Se a IA decidir que você tem menos de 18 anos, o Google alterará algumas de suas configurações por conta própria e solicitará que você confirme sua idade com uma selfie, cartão de crédito ou documento de identidade governamental.

Porque nada diz “confiança” como uma máquina acusando você de ser menor e depois exigindo uma foto do seu rosto.

Cuidar dos filhos ou ir para onde não é chamado?

Esta não é apenas uma ocorrência do Google. A empresa está respondendo ao crescente escrutínio sobre a segurança infantil online nos EUA, com leis como KOSA (Child Online Safety Act), COPPA 2.0 e KOSMA (Kids Off Social Media Act).

Este último, de fato, propõe que as plataformas tentem adivinhar a idade dos usuários, porque é claro que a inteligência artificial nunca se engana...

E o Google não está sozinho nessa mudança. A Meta (sim, os donos do Facebook e do Instagram) também começou a usar IA para procurar “sinais” de que um usuário possa ter menos de 18 anos. Então, se um dia você perceber que seus aplicativos começam a tratá-lo como uma criança de 12 anos, você já sabe quem é o responsável.

ANÚNCIO

Mais controles parentais (porque as crianças são basicamente hackers)

Mas espere, tem mais. A partir da próxima semana, o Google permitirá que os pais limitem chamadas e notificações nos dispositivos dos filhos durante as aulas. Eles também poderão escolher quais contatos podem ligar ou enviar mensagens pelo Family Link.

Porque se alguém vai controlar com quem você fala, que sejam seus pais e não um algoritmo.

E em uma reviravolta inesperada, o Google também permitirá que os pais gerenciem os cartões de pagamento na Google Wallet de seus filhos. Sim, agora poderão ver como os mais pequenos gastam a sua mesada, evitando compras misteriosas de skins no Fortnite ou assinaturas de serviços estranhos.

Por outro lado, os adolescentes também terão acesso ao NotebookLM (aplicativo de notas de IA do Google) e ao Learn About, uma ferramenta educacional. Mas sejamos realistas, a verdadeira questão é: eles podem usá-lo para fazer o dever de casa sem que a IA os acuse de plágio?

Esta nova “babá digital” será eficaz?

A ideia de tornar a Internet mais segura para menores parece ótima, mas... até que ponto essa IA funcionará bem? E o que acontece se de repente você decidir que um adulto com gostos “jovens” é menor de idade?

Imagine um cara de 35 anos que assiste muitos vídeos de Pokémon e de repente não consegue entrar no YouTube sem a aprovação dos pais.

LEIA TAMBÉM:

Vencedor do concurso “monte um computador” o mais rápido possível conseguiu em um tempo incrível

Um foguete da SpaceX pode colidir com a Terra

Apple Watch no tornozelo: é uma tendência sem sentido ou traz mesmo benefícios?

Embora este sistema possa ajudar a proteger os mais jovens, também levanta preocupações sobre a privacidade e o controlo excessivo. É realmente para a segurança das crianças ou apenas outra forma de coletar dados?

De qualquer forma, o Google agora fará o papel de adulto responsável na sala. E se um dia você acordar com restrições estranhas na sua conta, você sabe que não foi sua mãe... foi um algoritmo.