Vencedor do concurso “monte um computador” o mais rápido possível conseguiu em um tempo incrível

Se você já construiu um PC, sabe que é um processo que pode levar de algumas horas a, bem... uma tarde inteira se você tiver que brigar com os cabos ou descobrir que esqueceu de colocar os impasses da placa-mãe. Mas há pessoas que levam isso para o próximo nível.

Durante a MegaCon Orlando, Newegg organizou uma competição de montagem de PCs onde os participantes demonstraram uma velocidade quase sobre-humana. O campeão indiscutível, Alan H, conseguiu montar um PC funcional em 4 minutos e 10 segundos.

Sim, você leu certo. 4 minutos. O que muitos de nós leva uma tarde inteira com música ambiente e intervalos para café, esse cara fez em menos tempo do que leva para decidir o que assistir no Netflix.

A equipe mais rápida do oeste (e MegaCon)

Além da eterna honra e espanto de todos os mortais, Alan H ganhou um prêmio bastante suculento:

US$ 1.000 em crédito Newegg (o suficiente para comprar mais componentes e continuar quebrando recordes).

Um Intel Core Ultra 7 (porque ser rápido também merece velocidade de processamento).

Uma placa gráfica B580 (perfeita para completar a sua máquina).

E não pense que ele foi o único velocista. Outros finalistas alcançaram tempos impressionantes de 4:18, 5:20 e 6:07. Honestamente, se você consegue montar um PC em menos de 10 minutos sem perder um parafuso do gabinete, você já é um herói.

Mas o quanto estava completo o PC?

Antes de começar a questionar como alguém pode montar um PC tão rapidamente, vale a pena esclarecer que esta não foi uma construção personalizada com refrigeração líquida ou um gerenciamento de cabos perfeito.

A competição consistiu na instalação da placa-mãe, processador, RAM e fonte de alimentação, além de pré-inicializar o sistema operacional. Sem circuitos de resfriamento ou testes de estabilidade com benchmarks intensivos.

Poderia funcionar a longo prazo? Provavelmente. Seria tão bonito quanto um display de PC em uma loja? Definitivamente não.

https://x.com/Newegg/status/1888007067929296928

Um novo eSport?

Isto nos leva a uma questão interessante: estamos diante do nascimento de um novo esporte geek? Já temos competições extremas de overclocking e speedruns de videogames… por que não speedruns de montagem de PC? Imagine equipes se enfrentando em torneios “PC Building Royale”, com categorias como:

Modo Padrão: Monte e ligue um PC funcional o mais rápido possível.

Modo Expert: Instalação personalizada de refrigeração líquida em tempo recorde.

Modo Hardcore: Faça isso com luvas de inverno e sem perder a paciência.

O medo de todo montador

Observar esses gênios da velocidade é inspirador, mas também assustador. Construir um PC sob pressão e diante de um público é basicamente um cenário de pesadelo. Imagine colocar um parafuso dentro do gabinete e desaparecer em outra dimensão, ou pior, instalar o processador ao contrário enquanto 500 pessoas assistem você ao vivo.

E não esqueçamos a lei universal do hardware: se algo pode dar errado, dará errado no pior momento possível.

Você poderia quebrar o recorde?

Se você acha que pode desafiar Alan H, talvez seja hora de tirar o pó de suas ferramentas, definir um cronômetro e praticar.

Embora, para ser sincero, a maioria de nós queira apenas montar nossos PCs com calma, sem que ninguém nos cronometre e sem o risco de parecer um desastre humano em uma convenção.

Enquanto isso, os verdadeiros speedrunners de hardware continuarão a surpreender o mundo com sua capacidade sobre-humana de construir um PC em tempo recorde. O próximo passo? Monte-o em queda livre de um avião.