Um foguete da SpaceX pode colidir com a Terra

Um foguete Falcon 9 de propriedade da empresa SpaceX de Elon Musk está atualmente fora de controle e em uma trajetória que pode levá-lo a colidir com a Terra. Já o astrônomo Jonathan McDowell relatou por meio de sua conta X sobre o incidente depois que a missão Starlink 11-4 foi realizada e 22 minissatélites Starlink v2 foram lançados.

O problema ocorre graças ao fato de que o segundo estágio do foguete Falcon 9 que realiza a desorbitação para sua reentrada controlada na atmosfera, não conseguiu completar a ignição necessária, fazendo com que o foguete ficasse preso em uma órbita instável de 254 x 269 quilômetros, aproximando-se cada vez mais do nosso planeta.

Embora os especialistas confirmem que o foguete irá impactar a Terra num futuro próximo, a localização exata do impacto permanece desconhecida. A falta de controle sobre a trajetória do foguete dificulta a previsão do ponto de impacto, criando incerteza sobre possíveis riscos.

Até o momento, a SpaceX não emitiu nenhuma declaração oficial sobre o incidente. A empresa permaneceu em silêncio em meio a preocupações crescentes sobre o foguete descontrolado e sua queda iminente na Terra. A expectativa é que mais detalhes sobre a situação e possíveis medidas a serem tomadas sejam oferecidos nos próximos dias.

O Falcon 9 é um veículo de lançamento de dois estágios parcialmente reutilizável que usa querosene e propulsores de oxigênio líquido. Com 70 metros de altura, este foguete é capaz de transportar cargas úteis de até 22.800 kg para a órbita baixa da Terra e 8.300 kg para a órbita de transferência geossíncrona. O primeiro estágio do foguete é reutilizável e pode retornar à Terra ou pousar em uma barcaça drone.