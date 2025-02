Conheça Melody, um robô com características humanas que pode nos imitar

Na última edição do CES 2025, a empresa Realbotix ganhou as manchetes na apresentação após a apresentação de Melody e Aria, dois robôs com elevada semelhança com humanos que, graças à mais recente tecnologia, possuem um design extremamente preciso e uma clara melhoria na interação social para poderem ter uma conversa e mobilidade nos seus membros e até uma expressão facial avançada.

“O Melody foi criado com a intenção de ter robôs fáceis de transportar e modificar para diversas formas de interação pessoal”, disse Andrew Kiguel, CEO da Realbotix. Seu design modular permite trocar partes do corpo e criar personagens robóticos completamente novos a partir do mesmo chassi. Além disso, o Melody é capaz de reconhecer objetos e manter contato visual com os usuários graças a um sistema de câmeras integradas aos seus olhos.

Ao contrário de Melody, Aria concentra-se na interação conversacional e na expressão facial avançada. Com 17 motores apenas na cabeça, Aria pode realizar movimentos realistas da boca e dos olhos para melhorar a naturalidade de suas conversas. “A Realbotix, inclusive eu, concentra-se na inteligência social, personalização e características humanas realistas projetadas especificamente para companheirismo e intimidade”, afirmou Aria em entrevista.

A Realbotix, empresa que se colocou na vanguarda deste tipo de robôs, oferece diferentes versões dos seus robôs humanoides para se adaptarem aos mais diversos orçamentos e necessidades. A linha inclui tudo, desde bustos robóticos para interações conversacionais até modelos de corpo inteiro com mobilidade aprimorada. Os preços variam de US$ 12 mil para o busto robótico a US$ 175 mil para o modelo de corpo inteiro com base rolante.

Enquanto alguns acreditam que a interação com robôs companheiros pode ser uma alternativa valiosa para quem está em isolamento, outros são céticos quanto à possibilidade de os laços humanos serem substituídos pela inteligência artificial. A discussão sobre o papel dos robôs na sociedade permanece aberta à medida que a tecnologia avança.