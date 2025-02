Apple Watch no tornozelo: é uma tendência sem sentido ou traz mesmo benefícios?

As redes sociais são uma fonte inesgotável de ideias, que por vezes não fazem sentido, mas outras vezes podem ser muito engenhosas. Antes de julgar, foi isso que nos perguntamos quando vimos muitos vídeos de pessoas usando o Apple Watch no tornozelo: isso ajuda mesmo?

Para muitos pode soar como a nova moda do momento, de querer ser diferente e se destacar num mundo que normalmente se expressa através das telas. Porém, uma reportagem do The New York Times revela que há benefícios por trás do uso excêntrico do relógio inteligente da Apple, na parte inferior das pernas.

Não há dúvida de que o relógio foi feito para ser usado nos pulsos. No entanto, os relógios inteligentes cumprem muitas outras funções, que são diferentes de simplesmente dizer as horas.

Uma famosa influenciadora do mundo do exercício, chamada Ana Espinal, revelou que seu Apple Watch não estava lhe dando os valores corretos ou precisos de suas rotinas, porque seus pulsos são muito finos. Portanto, os sensores do aparelho não coletaram informações completas sobre sua frequência cardíaca.

Navegando nas redes sociais, encontrou toda uma comunidade que sofria o mesmo e que a solução mais eficaz era colocar o relógio inteligente em um dos tornozelos.

Apple Watch no tornozelo

Há realmente benefícios em usar o Apple Watch no tornozelo?

Especialistas em tecnologia e saúde dizem que sim, mas apenas para algumas atividades específicas.

O Apple Watch foi projetado para funcionar perfeitamente nos pulsos, mas usado no tornozelo ele registrará com precisão as atividades em que as pernas realizam a maior parte do trabalho: como correr ou andar de bicicleta.

Relatam que proporciona melhor monitoramento e também deixa as mãos livres para se concentrarem apenas no movimento das pernas.