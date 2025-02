Executivo da Nokia prevê desaparecimento dos celulares até 2030: qual será o seu substituto?

Pegar o celular e colocá-lo no ouvido para ouvir uma nota de voz ou fazer uma ligação começa a ser visto como algo obsoleto. Ter um aparelho no bolso, que você tira de vez em quando para se comunicar, fazer um pagamento ou se distrair com as redes sociais, também é visto como uma prática do passado.

Diferentes atores do mundo corporativo da tecnologia começam a falar sobre o desaparecimento dos telefones celulares, tal como os conhecemos. Sejamos claros: os dispositivos eletrônicos para comunicar e conectar não deixarão de existir como tais. O que, em tese, não teríamos mais é o conceito de smartphone que usamos hoje.

Nishant Batra, Diretor de Estratégia e Tecnologia da Nokia, garante que os celulares irão desaparecer mais cedo ou mais tarde e que o aparelho que os substituirá já está em desenvolvimento.

“Os smartphones serão superados pela experiência do metaverso na segunda metade da década”, disse Batra, de acordo com uma análise da Infobae.

“Eles deixarão de existir antes de 2030″, disse o executivo. Ele explica que “dispositivos de realidade virtual e realidade aumentada que sejam acessíveis, ergonômicos e conectados sem fio” serão os responsáveis pela transição.

Mark Zuckerberg já disse isso

Em meados da semana passada repercutimos algumas declarações que Mark Zuckerberg havia dado, sobre o suposto fim dos celulares, deixando em substituição o mesmo que diz Nishant Batra.

Segundo o que diz ‘Zuck’, o substituto dos celulares serão os óculos inteligentes, como o Meta Quest de sua empresa.

“Chegará um ponto em que o seu smartphone estará mais no seu bolso do que fora dele, acho que isso acontecerá durante a década de 2030 e embora você possa realizar a tarefa de forma mais completa ou melhor com o seu telefone, os usuários optarão pelo conforto dos óculos para fazê-lo”, disse ele em entrevista, segundo análise da TyN Magazine.

Dentro de 10 anos, muitas pessoas não carregarão mais seus telefones, usarão seus óculos para tudo. Eles se tornarão a próxima grande plataforma de computação”, disse Mark Zuckerberg.

“Você pode estar em um café e exibir vários monitores de trabalho à sua frente, ou até mesmo jogar Pong em uma mesa virtual”, disse ele em defesa dos óculos AR.