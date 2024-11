Os passos para configurar o “modo cara feliz” no WhatsApp: são muito fáceis de seguir

A Meta tem se esforçado para manter o WhatsApp no topo do mundo das mensagens, adicionando novos recursos que melhoram a experiência de seus usuários no aplicativo.

No entanto, a tecnológica ainda não adicionou nenhuma opção que permita aos seus milhões de utilizadores em todo o mundo personalizar a interface ou ícone de acordo com os seus gostos pessoais.

Felizmente para os impacientes, existem alguns truques para ativar diferentes “modos” que alteram a aparência padrão do aplicativo, como “modo rosto feliz” ou “modo rosto sorridente”.

Como ativar o “modo cara feliz” no WhatsApp?

Se quiser configurá-lo, você só precisa de um dispositivo com sistema operacional Android e seguir os dez passos que explicamos a seguir. Certamente irá animá-lo cada vez que você o vir.

Passo 1: Acesse a Google Play Store e procure o aplicativo Nova Launcher.

Passo 2: Baixe-o para instalar. Após concluir o processo de instalação, abra o aplicativo.

Passo 3: Defina-o como padrão para que a camada de personalização possa ser alterada.

Passo 4: Entre no navegador de sua preferência e procure uma imagem do ícone do WhatsApp com uma carinha feliz. A foto deve ter fundo transparente e estar no formato PNG. Você também pode criá-lo com IA.

Passo 5: Acesse a tela principal e pressione o ícone do WhatsApp por dois segundos.

Passo 6: Aparecerá um menu com diversas opções. Clique onde diz “Editar”.

Etapa 7: Agora, clique no logotipo do aplicativo Meta novamente.

Etapa 8: Toque em Aplicativos e depois em Fotos.

Etapa 9: Selecione a imagem do ícone baixada anteriormente.

Passo 10: Determine o tamanho desejado e pronto. Dessa forma, você terá o “modo cara feliz” ativado.

Se posteriormente você quiser que o ícone do WhatsApp volte à imagem original, basta desinstalar o Nova Launcher do seu smartphone. Instantaneamente, as alterações feitas com o aplicativo serão revertidas.