IA chega ao Paint e ao Bloco de Notas

Interface do Paint com a nova ferramenta que permite eliminar o fundo de uma imagem com um só clique

Num novo exemplo de como a inteligência artificial está integrada na nossa vida quotidiana e em cada vez mais ferramentas, a Microsoft anunciou a incorporação de poderosas funções generativas de IA tanto no clássico Bloco de Notas como no Paint. Essas inovações, que buscam facilitar a vida dos usuários e potencializar sua criatividade, estão em fase de testes e prometem transformar a forma como interagimos com esses aplicativos.

Dois programas icônicos renovados graças à IA

O Bloco de Notas, uma ferramenta tão simples quanto versátil, deu um grande salto graças à nova função ‘Rewriter’. Com esta ferramenta o usuário poderá modificar o texto de forma rápida e fácil, ajustando o tom, a extensão e a clareza de sua escrita. Basta selecionar o texto desejado, clicar com o botão direito e selecionar essa opção para obter três sugestões geradas por IA. Esse recurso, inicialmente disponível para membros do programa Windows Insider em alguns países, demonstra o compromisso da Microsoft em levar inteligência artificial a todas as ferramentas do seu ecossistema.

Por sua vez, o Paint, o editor de imagens mais antigo do Windows, transforma-se numa tela infinita de criatividade graças às funções “Preenchimento generativo” e “Apagamento generativo”. Essas ferramentas, que utilizam inteligência artificial para analisar o conteúdo de uma imagem, permitem que edições complexas sejam realizadas de forma intuitiva. Com o “Preenchimento Generativo”, os usuários podem adicionar elementos a uma imagem simplesmente descrevendo-os, enquanto o “Apagar Generativo” permite que os objetos sejam removidos naturalmente, preenchendo o espaço vazio com conteúdo gerado por IA.

A integração da inteligência artificial em ferramentas do dia a dia como o Notepad e o Paint demonstra o compromisso da Microsoft em desenvolver tecnologias que melhorem a produtividade e a criatividade dos seus utilizadores. Estas inovações abrem um mundo de possibilidades e antecipam um futuro em que a inteligência artificial estará presente em todas as facetas da nossa vida digital.

Embora seja verdade que estas novas funções ainda estão em fase de testes, a sua chegada aos canais Canary e Dev do Windows 11 demonstra que a Microsoft deu um passo em busca de inovação e colaboração com a sua comunidade de utilizadores. Os membros destes programas terão a oportunidade de experimentar estas novas ferramentas em primeira mão e fornecer feedback para ajudar a aprimorá-las antes do seu lançamento oficial.