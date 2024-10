Uso indevido da IA: China e Irã usam ChatGPT para criar malware que afeta usuários de Mac

A inteligência artificial é sem dúvida uma tecnologia que revolucionou o mundo, porém, com ela surgiram grandes questionamentos sobre o seu uso, que nem sequer foi regulamentado, e pela má gestão que poderia ocorrer. Agora, como prova do seu poder negativo, tornou-se uma ferramenta poderosa nas mãos dos cibercriminosos. A OpenAI revelou que hackers da China e do Irã estão usando ChatGPT e outras ferramentas linguísticas para desenvolver malware sofisticado e realizar ataques cibernéticos em grande escala.

Foi assim que esses ataques afetaram

Estes ataques, que aumentaram exponencialmente nos últimos meses, são um exemplo de como a IA pode ser usada para fins negativos. Neste caso, mostrando a facilidade com que os hackers podem gerar códigos maliciosos utilizando ferramentas de linguagem natural, razão pela qual foram disparados alarmes na comunidade de segurança cibernética.

Os ataques analisados pela OpenAI revelam uma variedade de táticas, desde o envio de e-mails com anexos maliciosos até a exploração de vulnerabilidades em sistemas operacionais. Os hackers usaram o ChatGPT para escrever códigos mais eficientes e evasivos, tornando seus ataques mais difíceis de detectar.

A crescente sofisticação destes ataques representa um desafio sem precedentes para empresas e governos de segurança cibernética. A velocidade com que novas ameaças são desenvolvidas torna difícil acompanhá-las. Além disso, a natureza global da Internet facilita a operação dos cibercriminosos em qualquer lugar do mundo.

Perante esta situação, a OpenAI tomou medidas para mitigar os riscos associados à utilização das suas ferramentas, implementando atualizações focadas na segurança e trabalhando em estreita colaboração com outras empresas e agências governamentais para combater esta ameaça.

Como se proteger? A melhor defesa contra esses ataques é manter nossos dispositivos atualizados com os patches de segurança mais recentes, evitar abrir anexos de e-mail suspeitos e baixar software apenas de fontes confiáveis. Além disso, é essencial ter cuidado ao compartilhar informações pessoais online e usar senhas fortes e exclusivas para cada conta.