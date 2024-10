Estas são oito configurações que você deve alterar após instalar o iOS 18 no seu iPhone

O iOS 18 vem carregado com novos recursos que irão melhorar sua experiência no iPhone. Entre telas iniciais personalizadas, espelhamento de tela, novas animações em Mensagens e o tão aguardado botão de Controle da Câmera, este novo sistema operacional da Apple não decepciona. Embora o Apple Intelligence ainda não esteja disponível, há muito para explorar no iOS 18. Aqui contamos as mudanças mais úteis que você deve configurar agora.

Alterar os botões padrão da tela de bloqueio

Já aconteceu com você ligar acidentalmente a lanterna do seu iPhone? Com o iOS 18, agora você pode personalizar os irritantes botões da tela de bloqueio. Até agora, você só podia ativar a câmera ou lanterna a partir daí, mas com a nova atualização você pode substituí-las por outras funções, como Shazam, Dark Mode ou até mesmo enviar dinheiro via Tap to Cash.

Como personalizar os botões da tela de bloqueio:

Pressione e segure em qualquer lugar da tela de bloqueio. Pressione Personalizar e selecione Tela de bloqueio. Troque os botões com ícone de “menos” e escolha novas funções ou deixe-os vazios se preferir.

Faça uso inteligente do novo botão Ação

O botão Action no iPhone 16 Pro é outra grande adição ao iOS 18. Este botão substitui o botão mudo clássico por uma função configurável que você pode personalizar para realizar diferentes tarefas, como abrir a câmera, ativar o Shazam ou navegar na Apple TV.

Como configurar o botão Ação:

Vá para Configurações > Botão de ação. Escolha uma ação de sua preferência e aproveite o acesso rápido aos seus recursos favoritos.

Transforme sua tela inicial

Cansado do layout rígido dos ícones no iOS? Com o iOS 18 você não está mais limitado pelo layout clássico. Agora você pode mover os ícones para onde quiser, deixando mais espaço para curtir seu papel de parede.

Como reorganizar ícones:

Pressione e segure na tela inicial para entrar no modo de edição. Arraste os ícones para onde quiser, você pode até transformá-los em widgets interativos!

Melhore o modo escuro no iOS 18

O Modo Escuro agora também afeta a tela inicial, ajustando tanto o plano de fundo quanto os ícones para uma experiência mais confortável em ambientes escuros. Você pode alternar entre os modos Escuro, Claro e Colorido, dependendo de sua preferência.

Personalize seu Centro de Controle

O Control Center foi redesenhado no iOS 18 para ser mais personalizável. Agora você pode mover e redimensionar os controles de acordo com suas necessidades. Novas telas também foram adicionadas para gerenciar dispositivos inteligentes, controlar música e conectividade.

Bloqueie ou oculte aplicativos confidenciais

Você tem aplicativos privados que prefere manter fora de vista? Com o iOS 18, agora você pode bloquear ou ocultar aplicativos inteiros com Face ID ou Touch ID. Perfeito para manter suas informações seguras.

Como bloquear aplicativos:

Pressione e segure o ícone do aplicativo e selecione Exigir ID Facial. Para ocultá-lo, selecione Ocultar e exigir ID facial.

Otimize seu calendário

O Calendário também recebeu melhorias no iOS 18. Agora você pode ampliar a visualização mensal para ver mais detalhes de seus eventos e ativar uma nova visualização de vários dias para obter melhor contexto de sua programação sem alterar a orientação.

Melhore o áudio de seus filmes e programas

Se você está tendo problemas para ouvir diálogos em vídeos, o iOS 18 oferece uma solução. Agora você pode melhorar o áudio dos diálogos no app da TV com um recurso que amplifica vozes e atenua ruídos de fundo, facilitando muito o acompanhamento das conversas.

Esses são apenas alguns dos novos recursos incríveis que o iOS 18 traz. Não se esqueça de continuar explorando para aproveitar ao máximo o seu iPhone!