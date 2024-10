Uma nova forma de navegar na internet: o Google introduz pesquisa por filmagem de vídeo

O Google deu um passo adiante na maneira como interagimos com a web, introduzindo um novo recurso que permite aos usuários pesquisar informações simplesmente gravando um vídeo. Sim, você leu certo, apenas filmando!

O recurso, disponível para usuários de Android e iPhone, será ativado ativando a opção “AI Overviews” no Google app. Claro que no momento só está disponível em inglês, mas é uma questão de tempo até que chegue em outros idiomas.

Como funciona? Imagine que você está andando por um aquário e se perguntando por que certos peixes nadam em grupos. Em vez de digitar a consulta típica em um mecanismo de busca, basta apontar a câmera, gravar um pequeno vídeo e fazer a pergunta em voz alta. O Google usará sua inteligência artificial (IA) para analisar o vídeo, identificar os peixes e responder à sua pergunta em questão de segundos. Parece futurista, certo?

Mais um passo na integração da IA

Esta não é a primeira vez que o Google opta pela IA em seu mecanismo de busca. Há alguns meses, a empresa lançou resultados gerados por IA para determinadas consultas, embora não sem críticas. Em maio, alguns usuários relataram respostas bastante incomuns, como sugerir que cola “não tóxica” fosse usada para colar queijo na pizza. O Google garantiu que se tratava de “casos isolados” e, desde então, aprimorou a precisão das respostas.

Este novo recurso de pesquisa de vídeo é apenas o mais recente de uma série de melhorias. Por exemplo, o Google já havia implementado a capacidade de fazer perguntas sobre imagens usando o Google Lens, ferramenta que ganhou popularidade pela capacidade de identificar objetos, lugares e até traduzir textos de fotos.

O que isso significa para nós?

Segundo Liz Reid, head de busca do Google, essa nova forma de buscar informações é muito mais intuitiva e natural. A ideia é que, em vez de ter que escrever longos textos ou pesquisar milhares de imagens, você possa interagir com o mundo ao seu redor de uma forma mais visual e direta.

E não se trata apenas de pesquisar vídeos. O Google também anunciou melhorias em seus resultados de compras, que agora mostrarão avaliações e comparações de preços entre diferentes vendedores. Além disso, lançaram uma ferramenta semelhante ao Shazam, que permitirá identificar músicas de um site ou série sem sair do aplicativo.

Um mundo de possibilidades

Este desenvolvimento faz parte de uma tendência mais ampla de personalização da tecnologia com IA. Segundo o analista Paolo Pescatore, a inclusão da IA nas nossas tarefas diárias está a chegar a um ponto em que se torna “colaborativa e inovadora”, permitindo-nos interagir com o mundo de uma forma mais fluida e adaptada aos nossos hábitos.

Entretanto, o Google continua a ser o gigante a vencer no mundo dos motores de busca, onde detém mais de 90% do mercado global. No entanto, com concorrentes como a OpenAI, que já está testando seu próprio mecanismo de busca baseado em ChatGPT, a batalha pelo futuro da busca na Internet está apenas começando.

Em suma, esta nova funcionalidade da Google promete não só facilitar a nossa vida, mas também mudar a forma como entendemos a tecnologia e o seu papel no nosso quotidiano. Pronto para pesquisar com um vídeo?