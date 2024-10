Mark Zuckerberg é agora a segunda pessoa mais rica do mundo: como ele conseguiu isso?

Mark Zuckerberg, o gênio por trás do Facebook e atual CEO da Meta, alcançou um novo recorde em sua carreira empresarial. De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, Zuckerberg se solidificou como a segunda pessoa mais rica do planeta, superando até mesmo o fundador da Amazon, Jeff Bezos. Esta subida no ranking financeiro levanta uma questão importante: como Zuckerberg conseguiu acumular tamanha fortuna?

O patrimônio líquido de Zuckerberg atingiu impressionantes US$ 206,2 bilhões em 3 de outubro de 2024. Este aumento em sua riqueza foi impulsionado principalmente por um aumento de 64% no valor das ações da Meta durante o ano.

Muito deste sucesso se deve à incursão da Meta no mundo da Inteligência Artificial generativa, com o lançamento de seu assistente virtual, Meta AI, que opera em plataformas influentes como Facebook, Instagram e WhatsApp. De acordo com Zuckerberg, o Meta AI está rapidamente se tornando um dos assistentes virtuais mais utilizados, alcançando quase 500 milhões de usuários ativos mensais.

O império financeiro de Zuckerberg

A Meta se posicionou como uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo, e a participação de 13% de Zuckerberg na empresa foi fundamental para o crescimento de sua fortuna. Ao longo de 2024, Zuckerberg adicionou US$ 78 bilhões à sua riqueza, tornando-o o bilionário com o maior aumento na lista das 500 pessoas mais ricas do mundo.

Este crescimento financeiro não se deve apenas aos avanços da Meta em Inteligência Artificial, mas também à confiança que os investidores depositaram na empresa, refletida nos seus sólidos resultados trimestrais. No segundo trimestre do ano, a Meta reportou um crescimento de 22% nas vendas, atingindo US$ 39,07 bilhões. Além disso, a divisão de publicidade da Meta conseguiu superar os desafios colocados pelas atualizações de privacidade da Apple no iOS, graças às principais campanhas publicitárias de varejistas como Temu e Shein.