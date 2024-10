Encontraram o tesouro: o enigma da ‘Coruja de Ouro’ foi resolvido após 31 anos

O mundo da literatura, o universo geek e a cultura popular estão em festa. A famosa ‘Coruja Dourada’ foi encontrada. O anúncio foi feito pelo cocriador da obra de charadas e enigmas, Michael Becker, durante os primeiros dias de outubro. Foram necessários 31 anos para que uma pessoa, cuja identidade ainda não foi revelada, encontrasse o tão esperado tesouro avaliado atualmente em US$ 165 mil.

ANÚNCIO

A ‘Coruja de Ouro’ é uma réplica de uma estatueta de bronze, com a figura do referido pássaro, escondida num local da França. O escritor Régis Hauser, sob o pseudônimo de Max Valentin, escreveu e publicou em 1993 um livro com onze enigmas, que levam quem os descobre todos a encontrar a peça. O responsável por encontrá-la ganha o direito de reclamar a estatueta original, feita de ouro e algumas pedras preciosas.

“Não há pior cego do que aquele que não quer ver 1 = 530, 3 = 470…” diz uma das charadas, segundo o 24Horas. “Abertura. A minha primeira, primeira metade da metade da primeira idade, precede a minha segunda e a terceira, buscando o seu caminho...”, começa outro dos enigmas.

Uma reportagem da BBC indica que Michel Becker, cocriador da escultura, relatou sua descoberta através de um fórum na plataforma Discord, onde caçadores de tesouros colaboraram durante anos para resolver o quebra-cabeça.

“Uma solução potencialmente vencedora está sendo verificada”, dizia uma mensagem enviada ao fórum na manhã da última quinta-feira. “Não continue cavando. Confirmamos que a réplica da coruja dourada foi desenterrada durante a noite de ontem e que simultaneamente foi apresentada uma solução”, relataram horas depois.

A ‘Coruja de Ouro’ passou por uma tempestade jurídica

Segundo reportagem do Periodista Digital, o caminho para o tesouro foi cheio de dificuldades ao longo desses 31 anos.

A busca foi atormentada por disputas jurídicas e financeiras, especialmente depois que a editora que publicou o livro faliu, levando ao confisco da estátua original. Após vários anos de batalhas judiciais, Hauser e Becker recuperaram a peça em 2009. Infelizmente, Hauser morreu naquele mesmo ano sem revelar a solução.

Porém, em 2021, Becker acessou a solução que Hauser havia deixado em um disquete antigo e, nos últimos anos, com novas pistas e a cooperação da comunidade de caçadores de tesouros, a réplica da coruja foi finalmente desenterrada. Detalhes como a identidade do vencedor e o local exato da descoberta ainda são desconhecidos, o que mantém muitos curiosos ansiosos para saber todos os detalhes desta busca épica.