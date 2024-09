Bill Gates: o segredo do seu sucesso para se tornar milionário após deixar a universidade

Em 1975, um jovem Bill Gates tomou uma decisão que mudaria o curso da história tecnológica: ele deixou a Universidade de Harvard para fundar, juntamente com seu amigo Paul Allen, uma empresa que começou com uma ideia revolucionária, mas que ninguém poderia prever que se tornaria um dos gigantes tecnológicos mais importantes do mundo. Assim nascia a Microsoft.

Hoje, quase cinco décadas depois, Gates continua sendo uma figura chave no desenvolvimento tecnológico, embora seu papel tenha mudado significativamente: de ser um desenvolvedor obsessivo de software e líder empresarial, ele se tornou um influente filantropo que dedica seu tempo e fortuna a projetos globais de saúde, educação e meio ambiente.

A visão que marcou seus primórdios: criar software, não dinheiro

O foco de Gates e as atitudes que o levaram ao sucesso em seus primeiros anos fazem parte da história que ainda inspira empreendedores e tecnólogos igualmente. Em uma recente entrevista, o empresário compartilhou que a chave de seu sucesso não foi perseguir riquezas nem se tornar o CEO de uma grande corporação.

A prioridade de Gates naqueles primeiros anos da Microsoft era muito mais simples: criar software de alta qualidade. Dinheiro não estava nos seus planos imediatos. O que realmente o motivava era demonstrar que os computadores pessoais poderiam transformar a forma como as pessoas trabalham, se comunicam e vivem.

Conforme relatado pelo portal CNBC, nos primeiros anos, Gates mergulhou completamente no desenvolvimento de software. Seu único objetivo era aperfeiçoar o código que a Microsoft criava, garantindo que não apenas fosse funcional, mas também inovador e capaz de impulsionar uma nova era tecnológica.

Naquela época, o conceito de um computador em cada lar ou em cada mesa era considerado quase uma fantasia, algo reservado para entusiastas ou visionários extremos. No entanto, para Gates e seu sócio Paul Allen, esse sonho não era apenas uma possibilidade, mas sim uma missão.

Um propósito comum: a revolução da informática

Desde o início, Bill Gates e Paul Allen compartilhavam uma visão clara: tornar os computadores uma ferramenta acessível para todos. Essa ideia era, nos anos 70, uma verdadeira revolução. Naquela época, os computadores eram volumosos, caros e limitados em termos de suas aplicações práticas fora do ambiente empresarial ou científico; no entanto, os dois jovens empreendedores estavam convencidos de que o futuro passava por democratizar o acesso a essa tecnologia.

Um dos primeiros marcos importantes que alcançaram foi o desenvolvimento de um interpretador de linguagem BASIC para o primeiro microcomputador, o Altair 8800. Embora hoje possa parecer uma conquista técnica menor em comparação com os avanços atuais, este foi um passo fundamental que ajudou a estabelecer as bases para o que seria a revolução dos computadores pessoais.

Com o tempo, a Microsoft começou a crescer rapidamente, principalmente graças a um contrato-chave com a IBM, para quem desenvolveram o sistema operacional MS-DOS. Este acordo foi um marco para a empresa, pois permitiu que a Microsoft se consolidasse como o fornecedor de software mais importante da emergente indústria de PCs.

No entanto, Gates e Allen não se contentaram com essa conquista. Eles sabiam que o verdadeiro potencial da informática ainda estava por ser explorado e, para isso, precisavam continuar inovando.

Foco na qualidade e preços justos: uma estratégia de longo prazo

Um dos aspectos mais interessantes da filosofia de Gates nos primeiros anos da Microsoft foi o seu foco em garantir que o software fosse inovador e acessível. Ele entendia que se queriam que os computadores chegassem a cada lar e escritório, os usuários precisavam ter acesso a software a preços justos. Esse enfoque, embora simples, mostrou-se extremamente eficaz e foi parte do sucesso de longo prazo da Microsoft.

Ao contrário de outros concorrentes que priorizavam lucros rápidos, Gates sempre defendeu a ideia de que os desenvolvedores devem ser recompensados de forma justa pelo seu trabalho. Isso garantiria que pudessem continuar a criar produtos de alta qualidade, o que por sua vez beneficiaria toda a indústria e, em última instância, os usuários finais.

Os desafios de uma abordagem obsessiva: o preço do sucesso

Nem tudo foi fácil no caminho para o sucesso. O próprio Bill Gates admitiu que seu foco obsessivo na Microsoft custou muito a nível pessoal. Em várias entrevistas, ele revelou que, por anos, sacrificou grande parte de sua vida pessoal para se dedicar totalmente ao crescimento da empresa. Era comum trabalhar longas horas, quase sem descanso, e sua vida social era praticamente inexistente.

Esse sacrifício pessoal foi um fator chave para o sucesso da Microsoft, mas Gates não se orgulha completamente disso. Ao olhar para trás, ele reconhece que essa dedicação excessiva o levou a negligenciar aspectos importantes de sua vida, como o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Essa obsessão também causou tensões dentro da Microsoft, especialmente em relação à sua equipe, pois seu nível de exigência e perfeccionismo era extremamente alto.

No entanto, Gates diz ter aprendido lições valiosas desta fase de sua vida, como por exemplo, que o sucesso não é medido apenas pelo crescimento financeiro ou empresarial, mas também pelo impacto positivo que se pode gerar no mundo. Esta visão tem o acompanhado desde então e moldou seu caminho, tanto dentro como fora da Microsoft.

Gerar impacto positivo no mundo

Depois de deixar a direção da Microsoft em 2008, Bill Gates iniciou uma nova fase em sua vida. Junto com sua então esposa, Melinda, ele fundou a Fundação Bill e Melinda Gates, uma das maiores e mais ativas organizações filantrópicas do mundo. Através desta fundação, Gates dedicou uma parte considerável de sua fortuna a causas como saúde global, educação e desenvolvimento de energias limpas.

Em particular, seu trabalho na erradicação de doenças como a malária, sua luta contra a pobreza extrema e seu apoio ao acesso universal à educação têm sido exemplos do compromisso de Gates em fazer a diferença positiva.

Hoje, Gates define seu sucesso não apenas pelo que alcançou na Microsoft, mas pelo impacto que está gerando na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. O filantropo mencionou em várias ocasiões que, enquanto sua saúde permitir, continuará envolvido em projetos que possam melhorar a vida de outros. Mesmo aos 68 anos, Gates afirma que ainda tem energia para continuar trabalhando por mais algumas décadas, tanto em projetos tecnológicos quanto em iniciativas de bem-estar social.