Um dos trabalhos mais difíceis do mundo, agora pode ser feito por um robô

A luz do sol reflete nos edifícios do distrito de Manhattan em Nova York, visto da doca de Weehawken em Nova Jersey, em 22 de março de 2023. (Foto AP/Ted Shaffrey, arquivo)

Todos nós já vimos essa imagem que transmite medo: o momento em que uma pessoa está pendurada no décimo andar limpando as janelas de um prédio, uma tarefa arriscada que é o dia a dia de muitos trabalhadores. Pois essa imagem icônica das grandes cidades pode estar prestes a mudar radicalmente graças ao Ozmo, um avançado robô limpador de janelas da empresa Skyline Robotics que promete realizar esse trabalho.

ANÚNCIO

Como irão funcionar?

Num passo adiante que prova o avanço da inteligência artificial. Este robô funcionará com ela e também contará com tecnologia de sensores para realizar a limpeza de janelas de forma mais rápida e segura do que os humanos. Isso será alcançado estando equipado com dois braços robóticos da marca Kuka, este sistema pode se adaptar às complexidades arquitetônicas dos edifícios mais modernos, mesmo em condições climáticas adversas.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Uma das principais vantagens do Ozmo é a sua eficiência. Com a ajuda da IA, será capaz de planejar a rota de limpeza de forma ótima, evitando obstáculos e se adaptando às irregularidades da fachada. Além disso, sua capacidade de operar em condições climáticas extremas o torna ideal para uso em qualquer parte do mundo.

Estes avanços têm sempre um lado negativo para uma parte da população, pois a sua implementação coloca em sérias dúvidas o trabalho dos limpadores de vidros. Embora esta tecnologia ofereça benefícios importantes em termos de segurança e eficiência, também gera preocupações sobre o impacto no emprego, uma vez que a automatização dessa tarefa poderia deslocar numerosos trabalhadores.

Também existe um contraponto, pois os defensores dessa tecnologia argumentam que o Ozmo não eliminará completamente a necessidade de trabalhadores humanos. Pelo contrário, sugerem que os trabalhadores poderiam ser requalificados para desempenhar funções de supervisão e manutenção dos robôs, o que lhes permitiria acessar empregos mais seguros e melhor remunerados.