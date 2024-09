Todos os detalhes do iPhone 16

A Apple apresentou nesta segunda-feira (9) sua mais nova geração de smartphones, o iPhone 16, que chega ao Brasil com preços variando entre R$ 7.999 e R$ 15.499. A pré-venda do dispositivo começará no próximo dia 24, prometendo agitar o mercado brasileiro de tecnologia. No seu evento, foram apresentadas outras inovações e produtos. Caso dos modelos mais recentes do Apple Watch e AirPods.

Inteligência Apple em primeiro lugar

As cores do iPhone 16 imediatamente captam atenção. E também as mudanças em suas câmeras. Estes novos iPhones integram o chip A18 que oferece maior eficiência em desempenho e bateria. Isso também é a chave para que o iPhone 16 seja compatível com a Apple Intelligence, além de proporcionar melhorias em gráficos. Mas eles pararam por aí, e o foco estava na IA.

A Apple Intelligence estará integrada com a Siri para resolver dúvidas e marcar datas importantes a partir do iPhone, tornando a Siri mais eficiente ao realizar qualquer atividade, como organizar notificações. Uma assistente "recarregada".

A Apple Intelligence estará disponível no próximo mês em inglês e será expandida para mais idiomas nos próximos meses. Ainda não há novidades para nossa região. Foi apenas mencionado que no próximo ano será lançada em espanhol, francês, japonês e chinês, os idiomas de seus outros principais mercados.

Esta inteligência artificial desenvolvida em colaboração com a empresa ChatGPT terá sua própria nuvem privada para armazenar dados.

Trata-se da Private Cloud Compute, que garantiram que será muito segura em termos de não compartilhar dados privados e pessoais, um dos grandes atrativos da marca.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus: agora sim

Continuando com o evento, agora eles abordam mais profundamente os esperados iPhones. O botão de ação, a nova adição aos iPhones, permitirá uma melhor experiência ao tirar uma foto, reforçando a identidade da Apple no registro fotográfico.

E falando em fotografia, vamos para a câmera. Assim é como a câmera do iPhone 16 se parece. E se você quiser saber mais sobre suas câmeras, aqui está um resumo...

Um bônus ligado à saúde

E antes de continuar aprofundando nas especificações técnicas dos equipamentos, também foi mencionada essa nova função: O iPhone 16 será compatível com o iOS 18 que permite solicitar assistência médica por vídeo a qualquer momento e lugar onde seja difícil acessar sinal. Uma função que pode salvar vidas.

O iPhone 16 estará disponível nas cores branco, preto, verde-água, rosa e azul. A Apple garante que a nova carcaça de cerâmica é o dobro de resistente do que a anterior.

Um resumo sobre software e hardware dos novos iPhones? Como é costume, a Apple continuou a fornecer-nos os seus gráficos de resumo (copiados por outras marcas), onde de forma visual e dinâmica nos informa sobre os principais aspectos dos seus novos dispositivos: Aqui estão todas as novidades em termos de software e hardware do iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max: os tops

Tim Cook encerrou a apresentação do iPhone 16 e iPhone 16 Plus e deu lugar ao iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max: os tops mais esperados. Começamos com seus tamanhos: 6,3″ e 6,9″ respectivamente.

Novamente focados em IA, eles nos falam sobre a potência necessária nesses dispositivos. Esses dois modelos de telefone requerem um processador mais avançado, segundo eles, para suportar as funcionalidades da inteligência artificial: então eles integram o chip A18 Pro, o mais novo da Apple.

A Apple anunciou quatro novas cores para o iPhone Pro e Pro Max, incluindo o já vazado "desert titanium".

Agora, vamos para suas câmeras: A câmera do iPhone 16 Pro permite uma melhor captura de movimento, registrando em alta resolução qualquer cena e detalhe de plano da palma da mão. Com o botão de ação, você pode realizar várias funções, como calibrar a luminosidade e a textura e outras funções relacionadas ao resultado da imagem. Uma câmera ainda mais profissional.

Uma das grandes apostas da Apple para a sua nova linha de smartphones top é a qualidade da câmera, que irá contar com 3 lentes. Estas serão uma principal de 48MP, uma grande angular de 48MP e um tele que chega até os 12MP.

Outro detalhe não menos importante é que os modelos do iPhone 16 Pro e Pro Max podem gravar cenas com um estilo cinematográfico devido à sua câmera de 48 megapixels e resolução de 4k120. As capacidades continuam impressionantes, lembrando que o modelo anterior até mesmo foi utilizado em gravações profissionais (produções para o cinema). A Apple continua avançando nessa linha.

Além disso, as versões Pro terão um zoom de até x5, em comparação com o x2 da versão padrão e Plus. Elas terão uma abertura focal nunca antes vista em um iPhone, chegando a 13 milímetros de abertura.

O novo botão que a Apple incluirá em todos os modelos do iPhone 16, para as versões Pro e Pro Max, permitirá aos usuários gravar em câmera lenta. Além disso, pensando nos profissionais de imagem que utilizam o iPhone como sua ferramenta de trabalho, será possível alternar o modo de gravação de áudio em tempo real, para obter as melhores filmagens em vídeo.

Até trazem um benefício adicional para conteúdo musical: O iPhone 16 Pro traz melhorias na ferramenta Voice Memos, que permite gravar a voz do usuário, incentivando aqueles que gostam de música ou têm vocação artística a experimentar esta ferramenta.

A Apple anunciou uma colaboração que em breve será lançada com o cantor The Weekend. Para a gravação de seu novo videoclipe, apenas foi utilizado o iPhone 16 Pro. Foi assim que o meio AppleHub anunciou nas redes sociais, compartilhando algumas imagens sobre o novo tema do ídolo norte-americano.

Resumo das principais características do iPhone Pro? Aqui está:

com isso, esses são os preços dos iPhones disponíveis na loja. Os novos modelos estarão à venda em 20 de setembro.

Evento da Apple - Confira a transmissão completa aqui: