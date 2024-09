TikToker famosa por brincadeiras em chamadas revela seus impressionantes ganhos na rede social

Lola, uma conhecida TikToker, tem chamado a atenção de seus seguidores com suas brincadeiras telefônicas criativas. Apesar de ter começado sua jornada no TikTok há apenas seis meses, seus vídeos têm alcançado uma notável popularidade.

Usando inteligência artificial para imitar vozes de celebridades, Lola conseguiu criar conteúdo que não só diverte, mas também gera receitas significativas.

Entre os seus vídeos mais bem-sucedidos está uma chamada simulada em que ela imita Ice Spice, a famosa artista de ‘In Ha Mood’. Lola ligou para a empresa de biscoitos Crumbl e o vídeo resultante acumulou mais de 4 milhões de visualizações.

Outro vídeo notável mostra Lola usando uma imitação de Nicki Minaj para fazer uma piada com a Papa Johns Pizza, alcançando a impressionante marca de 19 milhões de visualizações. A comédia e a reação da equipe do restaurante foram elementos-chave para o sucesso desse conteúdo.

Lucros surpreendentes

Lola recentemente revelou quanto ganhou com esses vídeos virais. Em uma publicação no TikTok, ela detalhou que seu vídeo Ice Spice lhe rendeu US$ 735.86, com uma taxa por minuto de US$ 0.56. Por outro lado, o vídeo com Nicki Minaj lhe rendeu US$ 3,643.33, com uma taxa por minuto de US$ 0.44.

Estes números demonstram o impacto monetário considerável de suas piadas na plataforma e destacam o sucesso de sua estratégia de conteúdo.

A revelação de Lola gerou entusiasmo entre seus seguidores e inspirou outros criadores de conteúdo a persistir na publicação no TikTok.

Muitos usuários expressaram admiração por suas conquistas e comentaram sobre as possíveis maneiras que Lola poderia usar seus novos ganhos. Além disso, a notícia gerou um debate sobre a equidade no acesso ao fundo de criadores do TikTok, que está disponível apenas em alguns países e para aqueles com pelo menos 10.000 seguidores.