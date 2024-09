NASA e ESA identificaram seis asteroides que poderão impactar e extinguir a vida na Terra

Um asteroide pegou a comunidade científica de surpresa nesta quarta-feira, 4 de setembro. A rocha espacial entrou nos céus de regiões próximas às Filipinas e se desintegrou pouco antes de representar uma ameaça, apesar de seu grande tamanho. O que chama a atenção neste caso é que foi detectado apenas 8 horas antes de chegar às nossas fronteiras.

ANÚNCIO

Com isso fica claro que se o asteroide tivesse sido semelhante ao que matou os dinossauros (Chicxulub na península de Yucatán, com 9,65 quilômetros), não teríamos tido tempo para nada e hoje simplesmente seríamos uma raça em vias irreversíveis de extinção.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O fato de um asteroide colidir com a Terra é mais comum do que se pensa. No entanto, a grande maioria não chega a tocar o solo, uma vez que as camadas protetoras do céu, junto à velocidade em que viajam, fazem com que se desintegre antes de causar danos.

Isso não significa que não haja perigo de um impacto que nos extinga. Nesta revisão, vamos conhecer seis asteroides que estão em áreas próximas da Terra e que, se colidissem conosco, não haveria maneira de nos salvar.

Asteroide cerca de la Tierra Asteroide cerca de la Tierra

Seis asteroides perigosos