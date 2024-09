Com este aplicativo com IA você pode escolher o vestido ideal

Provador de roupa virtual, a nova função do Google

Escolher a roupa ideal para uma ocasião importante pode ser uma verdadeira dor de cabeça, no entanto, esta semana o Google informou sobre um revolucionário provador virtual que pode se tornar em breve uma solução completa.

Trata-se de uma ferramenta baseada em Inteligência Artificial (IA) que permite experimentar vestidos em um ambiente virtual, onde ao tocar no botão ‘Experimentar’ é possível ver como diferentes modelos ficariam em um ambiente realista e com tamanhos que vão do XXS ao XXXL.

"Atualizar o guarda-roupa pode ser divertido e também desafiador, porque é difícil saber como aquela nova roupa vai te servir. Comprar algo que não fica bem pode resultar no processo de devolução, o que é complicado tanto para os compradores quanto para os varejistas", explicou o Google em um comunicado.

Características do provador virtual

O programa baseado em IA generativa utiliza uma técnica baseada em difusão, uma ferramenta do Google que oferece benefícios tanto para os usuários quanto para os vendedores que desejam utilizar essa metodologia em lojas virtuais ou redes sociais.

A empresa por trás desse engenho afirma: “Os compradores passam mais tempo visitando e interagindo com essas imagens em comparação com outras fotos em plataformas de compra online (...) Também têm mais probabilidade de visitar o site de uma marca depois de ver imagens de teste virtual.”