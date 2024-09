As novas tecnologias e tratamentos que avançam contra o câncer de próstata

Nos Estados Unidos, a Sociedade Americana do Câncer e a Fundação do Câncer de Próstata desempenharam um papel crucial na promoção da conscientização do câncer de próstata. Na América Latina, particularmente no Chile, a Corporação Nacional do Câncer de Próstata intensificou seus esforços para educar o público sobre esta doença, lançando materiais interativos para que as pessoas possam se informar profundamente.

Câncer de próstata O antígeno prostático e o toque retal são os exames fundamentais para detectá-lo a tempo e salvar uma vida

Tratamentos e tecnologias

Estas organizações têm destacado a importância dos novos tratamentos, como a braquiterapia, um procedimento que reduz significativamente o tempo de recuperação em pacientes com câncer de próstata.

O urólogo Felipe Balbontín comenta sobre o uso deste tratamento: “É um procedimento minimamente invasivo. A maioria dos pacientes pode retornar às suas atividades diárias em um curto período. Além disso, a capacidade de administrar uma dose precisa de radiação diretamente na próstata é uma das maiores vantagens da braquiterapia. Essa precisão não apenas aumenta as taxas de cura, mas também é uma opção eficaz para pacientes com câncer recorrente”.

Por outro lado, o doutor Pablo Pizzi afirma que, "em comparação com outros tratamentos, como a prostatectomia radical ou a radioterapia externa, a braquiterapia apresenta menos efeitos colaterais, especialmente em termos de incontinência urinária e disfunção erétil, o que é crucial para a qualidade de vida dos pacientes".

A braquiterapia é um tratamento que envolve a colocação de sementes radioativas diretamente na próstata, permitindo a administração de uma alta dose de radiação no tumor. Isso minimiza a exposição dos tecidos circundantes, como o reto e a bexiga, reduzindo significativamente o risco de efeitos colaterais em comparação com outros métodos, como a radioterapia externa.

Da Sociedade Americana do Câncer, eles apontam que "é importante explorar detalhadamente cada uma de suas opções, ponderando os benefícios em relação aos possíveis riscos e efeitos colaterais de cada opção de tratamento". Outra opção é a crioterapia.

Esse tipo de procedimento requer anestesia espinhal ou epidural (a parte inferior do seu corpo fica adormecida) ou anestesia geral (você está dormindo).

O médico usa a ecografia transretal (TRUS) para guiar várias sondas ocas (agulhas) através da pele entre o ânus e o escroto até a próstata. Em seguida, gases muito frios são passados através das agulhas para congelar e destruir a próstata. Para garantir que a próstata seja destruída sem causar muito dano aos tecidos adjacentes, o cirurgião utiliza a ecografia para observar cuidadosamente durante o procedimento. O uso da tecnologia tem sido fundamental.

Durante o procedimento, é passada água salgada morna na uretra através do cateter para evitar que a uretra congele. O cateter é deixado no lugar por várias semanas para permitir que a bexiga se esvazie enquanto você se recupera. Radioterapia, quimioterapia e novas opções cirúrgicas também estão disponíveis. Porém, como apontam os especialistas, o importante é se informar e tomar decisões caso a caso.