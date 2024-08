Twitch: usuários rejeitam atualização do aplicativo que o faz parecer com o TikTok

O Twitch lançou uma importante atualização para seu aplicativo móvel, a primeira em vários anos, que foi mal recebida por muitos de seus usuários. A atualização, lançada em 29 de julho de 2024, transforma o aplicativo para adotar um estilo semelhante ao do TikTok.

ANÚNCIO

Este novo design apresenta um feed de transmissões ao vivo personalizado, com base nos interesses do usuário e recomendações de streamers que seguem. No entanto, a nova interface tem gerado uma onda de críticas nas redes sociais, com usuários que consideram que o redesign tem prejudicado a experiência de uso.

Comentários como "Twitch precisa reverter seu aplicativo móvel. Isso é horrível" e "O aplicativo da Twitch agora parece o TikTok. É lixo" destacam o descontentamento generalizado com o novo formato de rolagem vertical, conforme relatado por meios especializados.

Defensores do novo design

Apesar da reação majoritariamente negativa, alguns usuários defenderam a atualização. A streamer Fooya elogiou o novo design através do Twitter/X, descrevendo-o como fácil de navegar e expressando confusão pela intensidade das críticas.

Outros usuários também apontaram aspectos positivos, afirmando que a experiência no aplicativo é satisfatória além da página de seguidores. Essas vozes discordantes sugerem que o redesenho não é tão problemático como foi descrito e que oferece benefícios em outras áreas do aplicativo.

Incidente viral com Dan Clancy

O debate em torno da atualização foi intensificado por um incidente viral envolvendo o CEO do Twitch, Dan Clancy.

Durante uma transmissão ao vivo com o popular streamer Rubius, o feed de Dan mostrou várias transmissões de banheiras de hidromassagem, o que levou o CEO a culpar o algoritmo de recomendações.

ANÚNCIO

Este episódio adicionou uma camada adicional de controvérsia, questionando a eficácia do novo sistema de recomendação e contribuindo para a frustração geral dos usuários.

A controvérsia em torno do redesign do aplicativo tem gerado incerteza sobre se a plataforma tomará medidas para lidar com as críticas e possivelmente reverter algumas das mudanças.

Os usuários da plataforma agora aguardam para ver como a empresa irá responder à enxurrada de comentários negativos e se serão feitos ajustes no aplicativo para melhorar a experiência dos usuários.